video suggerito

Incidente tra auto e moto su via Nomentana a Guidonia: morto il motociclista 48enne Via Nomentana è rimasta parzialmente chiusa stamattina a in zona Colleverde a Guidonia Montecelio vicino Roma, per un incidente stradale tra auto e moto in cui un motociclista 48enne è morto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un motociclista è morto in un grave incidente stradale avvenuto lungo via Nomentana, in zona Colleverde nel Comune di Guidonia Montecelio vicino Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 12 marzo, nella provincia Nord-Est della Capitale. La vittima è un uomo di quarantotto anni. A scontrarsi sono state un'auto e una moto, ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Motociclista morto sulla Nomentana

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente in cui il motocicilista ha perso la vita erano poco prima delle 7.30. Il quarantottenne era in sella alla sua moto Suzuki e stava percorrendo via Nomentana nel tratto che si trova fuori dal Grande Raccordo Anulare, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con una Dacia Duster all'altezza del chilometro 16. L'impatto è stato violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri, che gli è risultato purtroppo fatale.

Via Nomentana chiusa

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. Inutile ogni tentativo da parte dei paramedici di rianimare il quarantottenne, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sulla dinamica dell'accaduto.

Il conducente della macchina coinvolta nel sinistro, un uomo di trentasei anni, è stato accompagnato al Policlinico Umberto I per i test alcolemici e tossicologici di rito. Al vaglio le responsabilità a suo carico. Via Nomentana è chiusa per l'incidente nel tratto compreso tra il chilometro 14.700 fino al 15. 700.