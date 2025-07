video suggerito

Incidente mortale su via Ostiense: schianto tra auto e moto, morto il centauro L’incidente è avvenuto questa mattina all’altezza di Acilia. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso via Ostiense per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora sangue sulle strade della capitale. Nella mattinata di oggi – giovedì 10 luglio – su via Ostiense all'altezza di via del Fosso di Dragoncello, in direzione di Ostia, si sono scontrati un'auto e una moto. Ad avere la peggio nell'incidente il centuaro, di cui ancora non sono note le generalità. Per l'uomo inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è giunta la polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare con 5 volanti. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi per accertare dinamica e responsabilità nel sinistro.