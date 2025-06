video suggerito

Si schianta in moto sulla via Salaria, il centauro morto nell'incidente è il 43enne Enrico Di Nardo Si chiamava Enrico Di Nardo il motociclista morto sulla via Salaria sabato 28 giugno 2025 dopo aver perso il controllo del suo scooter. Aveva 43 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Enrico Di Nardo e aveva 43 anni il motociclista che nel pomeriggio di sabato scorso 28 giugno 2025 è morto mentre stava percorrendo la via Salaria a Roma. Il quarantatreenne, un romano residente a Monterotondo, stava percorrendo la strada che attraversa il quadrante est della capitale quando ha perso il controllo della moto e si è schiantato sull'asfalto. L'impatto è stato fortissimo. Per lui non c'è stato niente da fare. È morto sul colpo.

Chi era Enrico Di Nardo, il 43enne morto nello schianto

Residente a Monterotondo, alle porte della capitale, Enrico Di Nardo aveva 43 anni. Lavorava in una pizzeria in zona Tuscolana e amava viaggiare, come mostra il suo profilo Instagram. L'ultimo viaggio era stato qualche settimana fa in Bangladesh, di dove sono originari molti degli amici romani, dopo aver girato già gran parte di Europa. Aveva la passione della moto. L'ultima foto condivisa era proprio la sua Ducati, in sella alla quale, però, ha trovato la morte.

Il drammatico incidente sulla Salaria

L'incidente fatale per Di Nardo è avvenuto intorno alle ore 16 in via Salaria. Il quarantatreenne stava viaggiando in direzione Roma centro in sella alla sua Ducati Monster quando ha perso il controllo del mezzo, nel tratto di strada compreso fra l'aeroporto di Roma Urbe e il Grande Raccordo Anulare.

Sul posto sono immediatamente arrivati i caschi bianchi della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano che hanno ricostruito l'incidente. Oltre a loro gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'uomo. Per loro è stato subito chiaro che non c'era niente da fare. Enrico Di Nardo era già morto sul colpo, non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Secondo i primi rilievi non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma le indagini non sono ancora concluse. Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale i Roma capitale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dissipare ogni dubbio.