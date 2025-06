video suggerito

Perde il controllo della moto e si ribalta su via Laurentina: morto un uomo di 43 anni Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale ieri sera su via Laurentina, all'incrocio con via dei Castelli Romani. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo della sua moto, ribaltandosi.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una tragedia, l'ennesima sulle strade della capitale. Un uomo di 43 anni è morto ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto su via Laurentina, all'altezza della rotatoria con via dei Castelli Romani. Secondo le prime informazioni, il 43enne era a bordo della sua moto Kawasaki quando, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo, sbandando e cadendo violentemente a terra. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa della gravità dell'impatto.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. La moto è stata sequestrata per condurre ulteriori accertamenti e verificare se l'incidente sia stato causato da un suo malfunzionamento. Dalle prime verifiche, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Quello avvenuto su via Laurentina è l'ennesimo incidente mortale avvenuto in questi giorni sulla capitale. La sera di martedì, un ragazzo di 36 anni è morto dopo che la sua moto si è scontrata con due auto a Ponte di Nona. Il giovane è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato d'urgenza per cercare di salvargli la vita. Poche ore dopo, un ragazzo di 35 anni, Valerio Sibilia, è stato investito da una macchina con a bordo quattro persone all'incrocio tra viale Kant e via Fiori. Il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre le quattro persone a bordo dell'Alfa Romeo Giulietta sono fuggite, facendo – almeno per il momento – perdere le proprie tracce. La macchina è risultata rubata, a bordo c'erano diverse targhe rubate. Le indagini sono ancora in corso per risalire all'identità dei quattro, con tutta probabilità una banda dedita a furti e rapine.