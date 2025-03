Grave incidente a Pontecorvo tra due auto con giovani: due feriti, uno soccorso con l’eliambulanza

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Leuciana a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 30 marzo. A rimanere feriti due giovani, uno più grave soccorso con l'eliambulanza, nello scontro tra due auto. L'incidente è il secondo che accade nel Frusinate nell'arco di due giorni, ieri pomeriggio a Boville Ernica due auto si sono scontrate e sono rimaste ferite tre persone, compreso un bambino di sei anni.

Scontro tra due auto con a bordo diversi giovani

Secondo le informazioni apprese stamattina le due auto stavano percorrendo il territorio di Pontecorvo al confine con Castrocielo. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate all'altezza di un benzinaio. L'impatto è stato violento. a bordo delle due macchine viaggiavano diversi giovani, due dei quali hanno dovuto ricoccere a cure mediche.

Il ragazzo più grave ha ferite ad una gamba

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Un ragazzo, più grave, è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato in un ospedale di Roma, dove i medici sono intervenuti sulle ferite che ha riportato ad una gamba. L'altro ragazzo è invece stato trasferito all'ospedale di Cassino con l'ambulanza.

Ieri un bimbo di 6 anni ferito in un incidente

Nel tardo pomeriggio ieri a Boville Ernica due auto si sono scontrate mentre transitavano lungo via Rotabile. A rimanere coinvolte nell'incidente sono una lancia Ypsilon guidata da un trentaquattrenne ed una Volkswagen Touareg condotta da una trentacinquenne, che viaggiava con il figlio di sei anni.

Il personale sanitario giunto con diversi mezzi di soccorso ha trasportato tre feriti all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, da quanto si apprende non sarebbero gravi. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri per gli accertamenti di rito.