Paura a Roma, macchina si schianta contro un'auto medica che trasporta provette: due persone in ospedale Paura a Roma dove si sono scontrate una Fiat 600 e un'auto medica che trasportava provette: ferite le due persone alla guida.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Paura a Roma nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 marzo 2025, verso l'ora di pranzo quando, in piazzale Numa Pompilio, all'incrocio con via delle Terme di Caracalla, c'è stato un incidente fra due auto, una delle quali utilizzata per il trasporto degli organi e del sangue. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13 e sul posto, non appena allertati, sono arrivati i caschi bianchi del gruppo Trevi per i rilievi del caso.

Schianto alle Terme di Caracalla: cosa è successo

A scontrarsi sono state una Fiat 600 guidata da una trentunenne e un'auto medica, al cui volante si trovava, invece, un sessantunenne. Mentre i caschi bianchi, un volta raggiunto il luogo dello scontro, si sono messi subito ad organizzare la viabilità e a svolgere i rilievi di rito, rimuovendo le automobili gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati sui due conducenti feriti, trasportandoli in ospedale. Fortunatamente i due non hanno riportate ferite critiche, anche se al triage quelle riportate sono state valutate con un codice giallo.

L'auto medica e il suo carico

Apprensione per il carico trasportato dall'automedica dell'ospedale San Giovanni Addolorata, utilizzata, come precisa la Repubblica, dal personale della Banca degli Occhi per effettuare il prelievo di tessuti sclero-corneali negli ospedali della Regione Lazio e consegnarli ai centri trapianto che ne fanno richiesta. Al momento dello scontro stava trasportando alcune provette che, fortunatamente, non hanno subito danneggiamenti nell'incidente e che sono state prontamente trasportate da un'altra auto medica nell'ospedale destinatario.