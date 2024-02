Le 5 cose che forse non sai sulla Moon bag di Uniqlo: perché è la borsa più desiderata del momento Dal prezzo contenuto al materiale indistruttibile, i cinque motivi che spiegano il successo della borsa mezzaluna di Uniqlo diventata virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La Moon Bag

La Moon bag di Uniqlo è la borsa dei desideri ormai da un paio di anni a questa parte. La borsa mezzaluna, com'è chiamata traducendola in italiano, è un accessorio in tessuto tecnico, nylon per la precisione, a metà tra un marsupio e una borsa a tracolla, pratica e semplice come molti prodotti del brand giapponese. Anche per il 2024, si appresta a diventare la it bag a cui non si può rinunciare: dunque preparatevi, i contenuti su TikTok che vedono al centro questa piccola borsa non spariranno, anzi, saranno destinati a raddoppiare. Ecco quindi 5 cose che forse ancora non sapevate sulla Moon bag di Uniqlo.

La borsa mezzaluna di Uniqlo

Il segreto del successo della Moon Bag

La ricetta del successo della Moon Bag? Gli ingredienti sono pochi: estrema praticità e un design semplice. Si tratta di un modello essenziale e low cost, abbinabile con ogni tipo di outfit e super capiente per ogni tipo di occasione. Proprio la capienza è stata una dei fattori che l'hanno resa un oggetto di culto sui social media.

Un modello bianco in nylon

Com'è diventata virale

Dopo che una tiktoker britannica, @caitlinphillimore, mostra la borsa mezzaluna nella primavera 2022, la borsa va sold-out nel Regno Unito, spopolando presto nel resto del mondo, anche grazie al passaparola social. Borsa perfetta per i viaggi (e quindi amatissima dai travel creator), la mezzaluna diventa oggetto del desiderio della Gen Z su TikTok nel 2022, dove centinaia di creators mostrano la capienza di questa piccola borsa a tracolla La Moon Bag diventa il simbolo per eccellenza delle tendenze dei tiktoker, che si sfidano in una serie di challenge mostrando la capienza (apparentemente infinita) della mezzaluna.

La borsa costa meno di 15 euro

Il modello in nylon, perfetto simbolo dell'estetica minimal, priva di logo, disponibile in diversi i colori, anche dopo due anni dalla sua uscita costa 14,90 euro. Il prezzo è una delle caratteristiche fondamentali per rendere popolare un accessorio apparentemente semplice: il fatto che la Moon bag costi meno di venti euro ha contribuito a trasformarla in un fenomeno socioculturale, rendendola riconoscibile per le strade e sui mezzi pubblici.

La Moon bag in tessuto intrecciato

Non esistono solo varianti in nylon della Moon bag

Dato il boom della Moon bag, Uniqlo ha deciso di curare e differenziare i materiali della mezzaluna. Quando viene lanciata sul mercato, la borsa è pensata per essere un accessorio fresco e pratico, ideale per i viaggi estivi. Adesso, sul sito del brand giapponese, sono disponibili tre modelli in tre materiali diversi dal nylon: esistono Moon bag in velluto e altre in similpelle. Quest'ultimo modello fa parte della collezione disegnata in collaborazione con la designer Clare Waight Keller: nata come capsule è ancora disponibile sul sito di Uniqlo. Non manca anche una versione in cotone elasticizzato e intrecciato, molto simile alle borse fatte a mano all'uncinetto. I prezzi di questi tre modelli cambiano rispetto a quello in tessuto tecnico: la borsa in velluto a coste viene venduta a 14,90 euro, mentre le altre due costano 29,90 euro.

La versione in similpelle

La causa per plagio contro un brand low cost

Quando una borsa diventa l'oggetto del desiderio esiste la possibilità che sul mercato arrivino dei modelli identici a minor prezzo. Non è la prima volta che accade, ma Uniqlo ha deciso di prendere provvedimenti provvedimenti. Il brand giapponese ha deciso di fare causa a Shein per aver prodotto una borsa identica alla Moon bag, vendendola a soli 3 euro. Uniqlo ha chiesto anche un indennizzo per i danni subiti e per gli eventuali guadagni mancati.

La borsa di Uniqlo | Foto Uniqlo