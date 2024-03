Uniqlo, dove e quando aprirà il nuovo store È in arrivo il terzo negozio Uniqlo d’Italia: ecco dove e quando è prevista l’apertura del punto vendita del brand giapponese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Al punto vendita milanese di Uniqlo già presente in piazza Cordusio se ne aggiungerà presto un altro, il terzo di tutt'Italia. Il retailer globale di abbigliamento ha infatti annunciato l'imminente apertura di un secondo negozio in città. Oggi l'azienda conta più di 2.400 negozi in tutto il mondo distribuiti tra Giappone, Asia, Europa e Nord America. Il numero totale di negozi è superiore a 3500.

Dove e quando aprirà UNIQLO a Milano

Sorgerà a Milano in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova, il secondo negozio Uniqlo della città. L'apertura è in programma a breve: la fatidica data è il 2 maggio, quando il punto vendita spalancherà per la prima volta le sue porte al pubblico. L'evento seguirà di poco un altro momento significativo: l'apertura del negozio Uniqlo Via del Corso a Roma, appena dieci giorni prima. Sorgerà all'interno della Galleria Alberto Sordi, in pieno centro, il primo negozio romano del marchio giapponese. Uniqlo in Gae Aulenti diventerà quindi il terzo negozio d'Italia.

La novità dello store milanese è la partnership con ADI Design Museum e BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, due importanti realtà locali molto note sul territorio, che hanno visto nella filosofia LifeWear del marchio un punto di incontro, un terreno fertile su cui costruire. Il brand sostiene l'istituzione che promuove la qualità del design Made in Italy, in particolare la mostra ORIGIN of SIMPLICITY – 20 Visions of Japanese Design, in programma fino al 9 giugno 2024. Fino ad allora, UNIQLO e ADI offriranno uno sconto sull'acquisto del biglietto per visitare l'esposizione, a fronte di un acquisto effettuato presso un punto vendita milanese. Per quanto riguarda invece il giardino botanico contemporaneo situato nel cuore di Milano, ogni prima domenica del mese a partire dal 7 aprile il marchio di abbigliamento sosterrà i BAM Community Days, una serie di laboratori legati al tema della sostenibilità ambientale e del valore della comunità.