Uniqlo raddoppia a Milano: ecco quando e dove aprirà il secondo store

A cura di Arianna Colzi

La catena di abbigliamento giapponese Uniqlo raddoppia a Milano. Dopo l'annuncio dell' imminente apertura di uno store a Roma nella primavera del 2024, il brand fa sapere che presto aprirà un secondo negozio anche nel capoluogo lombardo. A pochi passi dal Duomo, infatti, in piazza Cordusio, è presente dal 2019 il primo store di Uniqlo.

Un rendering del nuovo store uniqlo

Quando e dove aprirà il secondo Uniqlo a Milano

Con una superficie di 800 metri quadrati, il secondo store di Uniqlo aprirà in piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Porta Nuova, a pochi passi dal Bosco Verticale. Nel negozio, come in quello di piazza Cordusio, saranno presenti le linee di abbigliamento per donna, uomo e bambino.

Il design del nuovo punto vendita sarà realizzato interamente a vetri, in modo da uniformarsi armoniosamente all'architettura della zona. "Oggi è un momento importante per UNIQLO in Italia. Il nostro secondo negozio a Milano, il terzo in Italia, rappresenta uno dei prossimi passi per la crescita nell'importante mercato italiano. Il quartiere di Portanuova è diventato un simbolo della ‘nuova Milano'. Il negozio affiancherà la nostra sede di Piazza Cordusio" ha dichiarato Mark Barnatovic, COO di UNIQLO Italia.