Il nude look di Noemi, alla Festa del Cinema di Roma segue il trend no bra Noemi è tornata alla Festa del Cinema di Roma per la proiezione di Unfitting, il cortometraggio di Giovanna Mezzogiorno. Ha scelto un nude look total black.

A cura di Giusy Dente

Noemi in Alberta Ferretti

La 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma è entrata nel vivo: la kermesse ha preso il via il 18 ottobre e proseguirà fino al 29 con un calendario fitto di eventi. Domenica 22 ottobre si è svolta la proiezione di Unfitting, il cortometraggio che segna l’esordio in qualità di regista e sceneggiatrice di Giovanna Mezzogiorno. Tra i presenti anche la cantante Noemi. Il film vuole denunciare e far riflettere sulla violenza psicologica che subiscono spesso le donne del mondo dello spettacolo, circa il loro corpo, la loro età. Giovanna Mezzogiorno in primis ha ammesso di essere stata derisa e umiliata dei colleghi, per il suo aumento di peso. È un argomento caro anche a Noemi, che in questi ultimi anni si è messa in gioco per essere padrona del proprio corpo, affinché non fosse una gabbia, affinché potesse finalmente guardarsi allo specchio e riconoscersi.

Noemi torna alla Festa del Cinema

Noemi è tornata alla Festa del Cinema di Roma, a distanza di tempo dall'ultima volta, quando tutto era molto diverso per lei. La cantante è stata ospite della kermesse nel 2017, quando ha sfilato sul red carpet del film Stronger indossando una gonna lunga di velluto abbinata a corpetto strapless tempestato di paillettes, tutto in color porpora. Nell'arco di sei anni, Noemi ha rivoluzionato la propria vita e il cambiamento è sotto gli occhi di tutti. La notevole perdita di peso è evidente: oggi il suo corpo è molti diverso. Il percorso di dieta e attività fisica è stato intrapreso con grande convinzione per sentirsi meglio con se stessa.

Noemi in Alberta Ferretti

É stata una liberazione che riguardava non solo i chili di troppo, ma quel generale appesantimento che sentiva sull'anima e che la rendeva non più serena, non più in pace con lo specchio. In tutto ha perso 15 chili, accumulati nel tempo a causa di uno che non sapeva gestire. Ora è tornata magra come è sempre stata e continua ad allenarsi con costanza: l'allenamento è ormai una routine irrinunciabile. Quest'anno sul red carpet del Festival, quindi, è apparsa molto diversa rispetto a sei anni fa, radiosa e più sicura di sé.

Leggi anche Giulia De Lellis a Cannes col top trasparente: il nude look senza reggiseno vale oltre 10mila euro

Noemi in Alberta Ferretti

Il look total black di Noemi

Quest'anno alla Festa del Cinema di Roma la tendenza dominante è il total black. Tantissime celebrity per sfilare sul fatidico tappeto rosso si sono affidate all'intramontabile eleganza del nero, il colore per eccellenza quando si tratta di serate di gala e occasioni speciali. Da Cristiana Capotondi a Micaela Ramazzotti, da Malika Ayane e Matilde Gioli fino a Kasia Smutniak (che ha disegnato il suo look con Pierpaolo Piccioli), il nero è la nuance più vista.

Noemi in Alberta Ferretti

Ha scelto il nero anche Noemi, affidandosi a uno dei suoi brand del cuore, di cui indossa spesso le creazioni: Alberta Ferretti. Di questa Maison erano anche gli abiti sfoggiati al Festival di Sanremo 2022. La cantante stavolta ha optato per un elegante e sofisticato completo. La blusa in raso devoré effetto vedo-non vedo con maniche voluminose e collo lavallière costa sul sito ufficiale 675. I pantaloni palazzo, dello stesso marchio, sono in velluto con un patch in satin e costano 1810 euro. La cantante, perfettamente a proprio agio e con un sorriso smagliante sul volto, ha espresso grande gioia e serenità col suo portamento, indossando con grande disinvoltura questo nude look che gioca con le strasparenze e punta tutto sull'effetto vedo-non vedo.

Noemi fan del no bra

Il nude look di Noemi senza reggiseno non è la prima dichiarazione in favore della moda no bra. La cantante anche in altre occasioni ha preferito liberarsi dell'intimo, nel segno della comodità e della ribellione a certe imposizioni. Il suo inno al free di nipple si aggiunge al nutrito coro di voci che appoggiano questo movimento, affinché le donne si sentano libere di scegliere se e quando indossare il reggiseno, senza essere giudicate e senza sentire pressioni sociali addosso.