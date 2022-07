Noemi: “Sono tornata magra come ero sempre stata. Ho chiesto aiuto e fatto psicoterapia” Intervistata dal settimanale Oggi, Noemi è tornata a parlare del suo percorso di trasformazione fisica, durante il quale ha perso oltre 15 chili e che non ha affrontato sola: “Sono tornata magra come ero stata sempre. Ho chiesto aiuto, ho fatto psicoterapia”.

A cura di Elisabetta Murina

In copertina sul nuovo numero di Oggi, Noemi torna a parlare della sua trasformazione fisica, di come sia riuscita a perdere peso e riprendere così in mano la sua vita. "Ho cambiato equilibri, messo me al centro. Ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia", racconta nella lunga intervista pubblicata sul settimanale. Un percorso lungo e spesso in salita quello intrapreso dalla cantante, che di recente ha pubblicato il suo nuovo singolo Hula Hop.

Il percorso di Noemi

"Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre", ha raccontato Noemi che, grazie all'attività fisica e a un'alimentazione corretta, è riuscita a perdere 15 chili dall'inizio del suo percorso. Negli anni era ingrassata per il forte stress, nato in parte per via del suo lavoro: "Ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un'ordalia, o vivi o muori".

"Ho chiesto aiuto, ma in questo Paese la salute mentale è un tabù"

Noemi ha affrontato un percorso a tratti difficile, che però l'ha portata a riprendere in mano fino in fondo la sua vita: "Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo". La cantante ha spiegato, però, di essere arrivata al suo traguardo non da sola, ma grazie all'aiuto di professionisti, che hanno accompagnato il suo cambiamento fisico e anche quello mentale: