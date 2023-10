Giulia Pauselli da Amici al Roma Film Festival 2023: il suo primo red carpet è con la tuta smoking Ieri sera, in occasione del Roma Film Festival 2023, è andata in scena la prima del film Fingernails & Zucchero – Sugar Fornaciari. Tra gli ospiti c’era anche Giulia Pauselli, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, che per il primo red carpet della sua vita ha scelto una tuta a effetto smoking.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 18esima edizione del Roma Film Festival, uno degli eventi dell'anno più attesi del mondo del cinema che fino al prossimo 29 ottobre vedrà diversi registi e attori italiani e stranieri presentare i loro film in anteprima internazionale. Se durante le prime giornate della manifestazione a spopolare erano state due delle dive più amate del nostro paese, Monica Bellucci accompagnata da Tim Burton e Miriam Leone con uno splendido pancione, ieri ad attirare tutti i riflettori su di sé durante la prima di Fingernails & Zucchero – Sugar Fornaciari è stata un "volto noto" ai fan di Amici di Maria De Filippi, di chi si tratta? Di Giulia Pauselli: ecco cosa ha indossato la ballerina per la sua prima volta su un red carpet tanto ambito.

Perché Giulia Pauselli ha partecipato al Roma Film Fest 2023

Giulia Pauselli è una delle grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi: è da diversi anni che partecipa al programma come ballerina professionista e, fatta eccezione per una pausa di qualche mese legata alla gravidanza del figlio Romeo Maria Sacchetta, non si è mai persa neppure una puntata del talent. Questa volta, però, le sue coreografie e il suo talento non c'entrano nulla, ha partecipato al Roma Film Festival, calcando per la prima volta nella sua vita un red carpet tanto ambito. Perché lo ha fatto? È stata scelta come testimonial di Revlon ed è per questo che ha avuto la possibilità di partecipare alla prima di Fingernails & Zucchero – Sugar Fornaciari.

Giulia Pauselli al Roma Film Fest 2023

Il look effetto smoking di Giulia Pauselli

Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Giulia Pauselli ha abbandonato gli abiti di scena e i completi sportivi, apparendo glamour ed elegante in una jumpsuit a effetto smoking firmata Elisabetta Franchi. Si tratta di una tuta total black in crêpe fermo, ha i pantaloni palazzo con pinces e bande di raso sui lati, fascione in vita ricamato con perle e strass e un bustier con scollo all'americana e i revers a lancia in raso duchesse proprio come il classico blazer. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand la jumpsuit viene venduta a 500 euro. Non sono mancati i tacchi alti (anche se coperti dai pantaloni), un velo di rossetto rosso sulle labbra e un tocco scintillante con un paio di cerchi doppi e gold.