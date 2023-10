Monica Bellucci alla Festa del Cinema di Roma brilla col collier di diamanti da 350 mila euro Tim Burton e Monica Bellucci hanno sfilato sul red carpet della kermesse mano nella mano. Elegantissima come sempre la diva.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci

Sta entrando nel vivo il Festival del Cinema di Roma, che animerà la città fino al 29 ottobre. Anche quest'anno la Capitale è pronta a ospitare registi e attori provenienti da ogni parte del mondo, in un calendario ricco di proiezioni e occasioni di incontro. Questa appena cominciata è la 18esima edizione dell'evento, che sempre più si configura come uno dei più prestigiosi, un punto di riferimento. La serata del 1o ottobre ha visto sfilare sul red carpet grandi protagonisti del settore, compresa la coppia del momento.

Tim Burton e Monica Bellucci, prima uscita di coppia

Il 19 ottobre si è svolta la premiere del film Diabolik Chi Sei?, diretto dai Manetti Bros, che chiude la trilogia dedicata al genio del crimine iniziata con Diabolik (2021) e proseguita con Diabolik – Ginko all'attacco!. Il film è l'adattamento cinematografico del 107esimo albo dell'omonimo fumetto (delle sorelle Angela e Luciana Giussani). Protagonista dei tre capitoli della saga è Miriam Leone, nei panni di Eva Kant.

Monica Bellucci e Tim Burton

L'attrice, infatti, era presente alla prima del 19 ottobre e ha sfilato sul red carpet. Presente anche Monica Bellucci, che in questo terzo e ultimo film interpreta il ruolo della duchessa Altea di Vallenberg. Monica Bellucci non ha preso parte da sola all'evento. Con lei c'era anche il regista Tim Burton: per i due è stata la prima uscita ufficiale da coppia. I due divi hanno una relazione da diversi mesi, ma vissuta all'insegna della privacy.

Monica Bellucci in Dolce & Gabbana

La prima foto risale a marzo scorso per le strade di Madrid. La 59enne in un'intervista di questa estate ha confermato l'importanza di questa storia d'amore, spendendo parole bellissime per il compagno:

Sono felice di avere incontrato quest'uomo. È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l'uomo che è e lo amo. Lo amo e ho grande rispetto per Tim Burton.

I due stanno anche lavorando insieme sul set di Beetlejuice 2.

Monica Bellucci con collana Cartier

Il look di Monica Bellucci

Sempre fedele a Dolce&Gabbana, anche in questa serata importante Monica Bellucci si è affidata alla Maison che da sempre la accompagna nelle occasioni speciali e nelle serate di gala. L'attrice, come sua figlia, è una musa del brand: ospite fissa alle sfilate, in passato ha calcato la passerella, ha fatto da testimonial per le campagne pubblicitarie. Per il Festival del Cinema di Roma, la diva ha messo da parte il tanto amato nero a vantaggio del grigio: un abito aderente e fasciante con maniche lunghe, corpetto leggermente drappeggiato e spalle scoperte.

Collana Cartier

Dello stesso colore la borsa, una Mini Sicily in vernice da 1250 euro. Ha completato il look con un paio di scarpe nere con plateau e tacco vertiginoso. Per impreziosire l'outfit ha aggiunto un vistoso collier. È di un altro brand a cui Bellucci è legata da tempo: Cartier. Si tratta della Collana Pluie de Cartier in oro bianco 18 carati, ornata di 474 diamanti taglio brillante (30,11 carati). Sul sito ufficiale costa 350 mila euro. È il perfetto tocco di eleganza per illuminare una diva.