Monica Bellucci e Tim Burton: la prima foto di coppia è coi look coordinati (e borsa personalizzata) Ormai sembrano non esserci più dubbi sull’amore sbocciato tra il regista Tim Burton e l’attrice Monica Bellucci: le loro foto mano nella mano hanno fatto il giro del mondo, ma avete notato il dettaglio di lusso?

A cura di Beatrice Manca

Ormai non ci sono più dubbi: Tim Burton e Monica Bellucci sono una coppia. Dopo le indiscrezioni lanciate dalla stampa francese arrivano le foto di un bacio rubato a confermare indirettamente la relazione, su cui i due protagonisti mantengono il più stretto riserbo. 64 anni lui e 58 lei, possono vantare grandi affinità elettive (vedi alla voce cinema) e stilistiche: la prima foto di coppia li vede mano nella mano per le strade di Madrid coordinati in total black, con occhiali da sole simili e accessori griffati.

La prima foto di Monica Bellucci e Tim Burton insieme

La foto che ha fatto il giro il mondo ritrae Monica Bellucci e Tim Burton a passeggio per le strade di Madrid, protetti dagli occhiali scuri. Il total black è la cifra distintiva del guardaroba dell'attrice, che anche per la fuga romantica si affida a un cappotto doppiopetto nero, blusa con fiocco e pantaloni palazzo scuri. Le tinte dark non dispiacciono neanche a Tim Burton, famoso per film come The Nightmare Before Christmas, Edward Mani Di Forbice e La Sposa Cadavere. Il suo ultimo successo? La serie Netflix su Mercoledì Addams (altra fan del total black!). Il regista indossa un look più casual con jeans neri, camicia e giacca due bottoni, completato da un cappello Fedora.

Tim Burton e Monica Bellucci

La borsa griffata di Monica Bellucci

Anche per una semplice passeggiata romantica l'attrice di origini umbre non rinuncia allo stile: Monica Bellucci sfoggiava al braccio la nuova DI Bag Tod's in pelle nera. La borsa costa circa 2100 euro, ma il modello di Monica Bellucci era una creazione personalizzata, quindi unica. Anche se la notizia della loro relazione ha lasciato tutti a bocca aperta, i due si conoscono in realtà da molto tempo: si sono incontrati per la prima volta nel 2006, al Festival di Cannes, e ritrovati oltre un decennio dopo. Nel frattempo Monica Bellucci ha avuto due figli dall'attore Vincent Cassel: la più grande, Deva Cassel, è una modella e ha conquistato la Paris Fashion Week con i suoi look. Ormai manca solo la conferma ufficiale: non sentite anche voi aria di primavera?

