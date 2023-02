“Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme da quattro mesi”: il gossip sulle due star del cinema

Monica Bellucci e Tim Burton hanno una relazione? L'indiscrezione arriva dalla Francia. A lanciarla è Paris Match che pubblica in copertina la foto dell'attrice e del regista, mentre passeggiano per strada, tenendosi sottobraccio. "Un fantastico colpo di fulmine": recita la rivista che aggiunge poi ulteriori dettagli. Al momento, nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Paris Match parla di una "storia d'amore" nata quattro mesi fa: "Un idillio che avvicina Tim Burton a Monica Bellucci". La rivista spiega che il primo incontro tra i due è avvenuto al Festival di Cannes nel 2006. In quell'occasione, tuttavia, ognuno andò per la sua strada. Circa sedici anni dopo, però, si sono rivisti nel corso di un'altra manifestazione cinematografica, il Lumière Film Festival di Lione. Stavolta avrebbero deciso di conoscersi meglio e così, sarebbe nato l'amore:

È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati. Negli ultimi quattro mesi, l'americano di 64 anni e l'italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon.