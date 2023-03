Jenna Ortega in Beetlejuice 2, l’attrice di Mercoledì potrebbe tornare a lavorare con Tim Burton L’attrice, protagonista di una delle serie fenomeno degli ultimi mesi, sarebbe in trattativa per un ruolo nel sequel del celebre film di Tim Burton di fine anni Ottanta. A riportarlo è Variety.

A cura di Andrea Parrella

Jenna Ortega potrebbe tornare a lavorare con Tim Burton. Dopo l'esperienza di Mercoledì, la serie Netflix che è stata un grande fenomeno della stagione in corso, prodotto e diretta per 4 episodi dal celebre regista, l'attrice starebbe valutando la possibilità di interpretare un ruolo in Beetlejuice 2, sequel del celebre film diretto proprio da Burton nel 1988.

Il possibile ruolo per Jenna Ortega in Beetlejuice 2

Stando a quanto riporta Variety, Ortega potrebbe interpretare il ruolo della figlia di Lydia Deetz, interpretata da Winona Ryder nel film di fine anni Ottanta. La conferma di questa indiscrezione, che resta tale in considerazione di una non risposta al giornale di spettacolo americano in merito alla domanda esplicita, segnerebbe la seconda collaborazione tra l'attrice e il celebre regista. Oltre a Jenna Ortega si parla di un coinvolgimento nel progetto Beetlejuice 2 anche per Michael Keaton.

Brad Pitt produttore

Il sequel di Beetlejuice è nei piani di Warner Bros da anni. La conferma che il progetto avrebbe visto la luce risale addirittura al 2015. A parlarne ufficialmente era stata proprio Winona Ryder, protagonista del primo film: "Penso di poterlo confermare. È stato top secret per un po’, ma poi Tim Burton stava promuovendo Big Eyes e ha rilasciato un’intervista in cui ha detto “Sì, lo facciamo e ci sarà anche Winona”. Se l’ha detto lui, posso dirlo anche io".

Se negli anni successivi non ci sono stati concreti segnali di un'evoluzione del progetto, un momento di passaggio per il parto di Beetlejuice 2 si può certamente vedere in quanto accaduto a marzo 2022, quando Brad Pitt è entrato nel progetto con la sua società di produzione Plan B. Al momento, tuttavia, sono davvero pochi gli elementi relativi al film, trama compresa. Anche il regista, Tim Burton, non si è mai espresso in merito, rispondendo a una domanda esplicita sul tema con uno stratagemma retorico, sostenendo di sapere se sia al lavoro su un film solo nel momento in cui lo sta girando.