Jenna Ortega non voleva fare Mercoledì perché preferiva fare film: “Ero stanca delle serie tv” L’attrice ha spiegato che ha rifiutato ogni offerta per Mercoledì prima di convincersi: “Ero stanca di fare serie televisive”.

Jenna Ortega e "Mercoledì" erano destinate ad incontrarsi, ma quanta fatica prima della firma dell'attrice sul contratto. In una recente intervista al The Times Uk ha spiegato che aveva rifiutato tutte le offerte che le avevano fatto per la serie perché voleva fare un film e solo il nome di Tim Burton l'ha infine convinta ad accettare. Quando aveva firmato, addirittura sperava che non sarebbe diventato un successo così grande per potersi dedicare ad altro. Poi, però, ha capito quello che stava succedendo. " E ha spiegato: "Avevo fatto così tanta televisione nella mia vita, allora avevo voglia di mettermi alla prova con il cinema. Avevo paura di fare un altro show televisivo che poteva poi impedirmi di fare altro".

Le parole di Jenna Ortega

Jenna Ortega, dunque, avrebbe voluto dedicarsi ad altro e invece si è ritrovata davanti al ruolo della vita: "L'unico motivo per cui sono tornata sull'idea di questo progetto è perché Tim Burton è una tale leggenda, e allora ho detto: no, no, penso che vada bene". Jenna Ortega ha mosso i primi passi nella serie Rob, nel 2012, e da allora è stata sempre nelle serie tv fino a diventare grande protagonista della sitcom Harley in Mezzo con il personaggio di Harley Diaz. Poi ha doppiato, in Elena di Avalor, il ruolo della principessa Isabel. Ma lo show Disney, ha spiegato, le ha dato la possibilità di capire la dimensione pubblica del suo lavoro: "Ero un po' un personaggio pubblico, abituato a essere riconosciuto, o qualsiasi altra cosa. Quando ci ripenso, penso di essere stata così fuori posto. Non capivo dove fossi, e inizi a vedere Hollywood per la prima volta ed era un po' intimidatorio, un po' scoraggiante. Mi sentivo come se fossi la principessa di un popolo. Non mi sentivo davvero me stessa. Poi ha iniziato a rallentare e ho vissuto una vita abbastanza normale… Fino all'arrivo di Mercoledì, appunto".

Wednesday avrà una seconda stagione

Il successo è stato tale che Wednesday avrà anche una seconda stagione. Ha polverizzato tutti i record. Infatti, ha battuto il recordo di Stranger Things per il maggior numero di ore guardate. I fan non vedono l'ora di vedere la seconda stagione.