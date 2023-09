Mare Fuori 4 a febbraio 2024 su RaiPlay: “A Sanremo ci sarà una sorpresa” Sale la febbre per la quarta stagione di Mare Fuori. Il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta, ospite al Digithon 2023 con alcuni membri del cast, ha dato alcune anticipazioni sull’uscita di Mare Fuori 4 e alcuni dettagli della trama.

Sono ancora in corso le riprese di Mare Fuori 4, il nuovo capitolo dell'amatissima serie Tv Rai, fenomeno delle ultime stagioni televisive. I tantissimi fan attendono con impazienza l'arrivo della quarta stagione e c'è grande sete di anticipazioni. A soddisfarla il dirigente di Rai Fiction Michele Zatta, presente al DigithON 2023, l'evento in corso in questi giorni a Bisceglie, insieme ad alcuni componenti del cast della serie, tra cui Francesco Panarella (Cucciolo), Carmine Recano (il comandante Massimo) e Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe).

Quando esce Mare Fuori 4

Prima di tutto è stata confermata febbraio 2024 come finestra per l'arrivo di Mare Fuori 4, che al pari della terza stagione verrà rilasciato prima sulla piattaforma RaiPlay e poi, diverse settimane dopo, andrà in onda su Rai2. La serie, come specifica l'account social CinguetteRai, dovrebbe essere rilasciata in due tranche da sei episodi e sfruttare, anche l'anno prossimo, la rampa di lancio del Festival di Sanremo. All'Ariston ci saranno delle sorprese, come anticipato proprio da Zatta. Se si tratterà ancora della presenza come ospiti dei membri del cast della serie, come avvenuto nel 2023, o addirittura della partecipazione in gara di Matteo Paolillo, non è ancora dato saperlo.

Il ritorno di volti storici in Mare Fuori 4

Alcune anticipazioni sono state poi rilasciate in relazione ai risvolti di trama nella quarta stagione di Mare Fuori. Anzitutto il ritorno di tre personaggi amatissimidai fan, quelli di Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio, Pirucchio interpretato da Nicolò Galasso e Pino, interpretato da AntonioOrefice. Per ovvie ragioni, visto quanto accaduto ai tre personaggi nelle precedenti stagioni, i tre torneranno in scena grazie ad alcuni flashback, di cui il regista di Mare Fuori Ivan Silvestrini si era servito anche nei capitoli precedenti della serie.

Le novità della quarta stagione di Mare Fuori

Altra novità è che "uno tra il Comandante Massimo, Cucciolo e Beppe avrà una storia d’amore imprevista e travolgente". Un'anticipazione che non è stata accompagnata da dettagli specifici, ma dal commento di uno dei diretti interessati, Carmine Recano, che ha escluso possa trattarsi del suo personaggio: "Sarebbe scontato", ha detto. Presente all'evento anche Francesco Panarella, il cui personaggio, Cucciolo, sarà al centro della quarta stagione, visto che nel finale della terza uno degli episodi si incentrava sulla sua omosessualità e la relazione con il personaggio di Milos.

Il film di Mare Fuori

Altra novità della quarta stagione di Mare Fuori, come specificato dal regista Ivan Silvestrini in un'intervista al The Hollywood Reporter Roma, sarà l'addio di alcuni personaggi importanti della serie, anche se il regista non ha specificato di quali interpreti si stia parlando. Silvestri ha però aggiunto che alcuni tra questi potrebbero avere un vero finale nel film che è in fase di scrittura.