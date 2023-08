Mare Fuori 4: Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso tornano sul set Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso sono tornati sul set di Mare Fuori: ieri tra le stories hanno aggiunto alcune immagini e video che documentano il loro impegno nella quarta stagione della serie televisiva.

A cura di Gaia Martino

Sono ancora in corso le riprese di Mare Fuori, la serie tv di successo ambientata a Napoli giunta alla quarta stagione e che dovrebbe tornare in onda nel prossimo inverno. Nel corso degli episodi – 36 fino ad ora – numerosi attori hanno lasciato la fiction, ricordiamo "Il Chiattillo", Naditza, Ciro Ricci, O' Pirucchio. Ma alcuni di loro potrebbero tornare nei nuovi episodi. Giacomo Giorgio, Antonio Orefice che veste i panni di Totò e Nicolò Galasso, Pirucchio nella serie tv, hanno aggiunto nuove stories su Instagram ieri per documentare il loro ritorno sul set. "Non immaginate cosa hanno combinato", il commento di Maria Esposito, protagonista della storia.

Le foto di Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso sul set di Mare Fuori 4

Totò, O' Pirucchio e Ciro Ricci potrebbero tornare in Mare Fuori: ieri i tre attori che interpretano i personaggi della fiction, Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso, hanno aggiunto alcune stories riprese dal set della serie lasciando presagire un loro ritorno, seppur in una veste diversa da come ci si aspetterebbe. Mentre Totò lasciò il carcere minorile per quello di Poggiorela, Ciro Ricci e O' Pirucchio sono morti, secondo la trama. Eppure qualcosa bolle in pentola: "Non immaginate che cosa hanno combinato questi qua" ha scritto Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie.

Foto da Instagram

Quando andrà in onda Mare Fuori 4

Le riprese dirette da Ivan Silvestrini sono ancora in corso e per questo motivo la quarta stagione di Mare Fuori non ha ancora una data per la diffusione. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi i nuovi episodi dovrebbero essere disponibili, con ogni probabilità, sulla piattaforma Rai Play prima della messa in onda in prima serata su Rai Due – come già successo per la terza stagione – tra il febbraio e la primavera del 2024.