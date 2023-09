Tea Falco entra nel cast di Mare Fuori 4: “Avrà un ruolo da protagonista” Tea Falco è entrata a far parte del cast di Mare Fuori 4. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi: “Entrerà subito con un ruolo da protagonista”.

A cura di Gaia Martino

Sono ancora in corso le riprese di Mare Fuori 4, la serie televisiva di successo divenuta fenomeno delle ultime stagioni televisive. I nuovi episodi arriveranno in tv il prossimo febbraio, prima su Rai Play, poi in onda su Rai 2, come da tradizione. Il cast nel corso delle stagioni ha dovuto salutare diversi protagonisti amati, come Nicolas Muapas, Valentina Romani, ma la prossima vedrà nuovi volti. Il settimanale Chi ha lanciato l'ultima novità: Tea Falco diventerà tra le attrici protagoniste della storia.

Tea Falco nel cast di Mare Fuori 4

Il settimanale Chi nell'ultimo numero ha lanciato la notizia che riguarda il cast di Mare Fuori 4. Tra le attrici dei nuovi episodi ci sarà anche Tea Falco, volto della serie di successo 1992 e 1993, che "entrerà subito con un ruolo da protagonista". Per conoscere con esattezza quale sarà, però, dovremo attendere i prossimi mesi: le puntate della nuova stagione andranno in onda su Rai Play, a febbraio, dopo il Festival di Sanremo 2024.

Tea Falco (ph credits Instagram)

Le novità della nuova stagione di Mare Fuori

Quella di Tea Falco non è l’unica novità della quarta stagione. Oltre alle baby versioni di Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio) e Rosa Ricci (personaggio interpretato da Maria Esposito), i telespettatori scopriranno chi tra la stessa Rosa, Carmine (Massimiliano Caiazzo) e don Salvatore (Raiz) è rimasto ferito dalla sparatoria nel finale di stagione. Nel cast dei nuovi episodi anche Valeria Andreanò, attrice che interpreterà i panni della sorella di Sofia Durante, compagna di cella di CrazyJ. Sarà al centro della quarta stagione anche Francesco Panarella, nei panni di Cucciolo, e una storia d'amore che nascerà per uno tra "il Comandante, Beppe e Cucciolo", secondo le anticipazioni. Vista la foto di gruppo condivisa nelle ultime settimane, nei nuovi episodi potrebbero tornare anche Antonio Orefice, Nicolò Galasso e Giacomo Giorgio, usciti di scena nelle passate stagioni.