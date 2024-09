Lino Giuliano dopo la squalifica al Grande Fratello vuole recitare in Mare Fuori: “È alla mia portata”

video suggerito

Per Lino Giuliano l'esperienza al Grande Fratello è finita prima ancora di iniziare. Come gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini sapranno, è stato squalificato dopo avere pubblicato un commento omofobo indirizzato a Enzo Ballerina. L'ex volto di Temptation Island, tuttavia, continua a sognare un futuro in TV. Ritiene di essere idoneo per recitare nella serie di successo Mare fuori.

Lino Giuliano si ritiene adatto per la serie Mare Fuori

Dopo la squalifica dal Grande Fratello, Lino Giuliano si è ritagliato del tempo per rispondere alle domande degli utenti che lo seguono. Così, qualcuno gli ha chiesto se ci siano programmi o film di suo interesse. Il ventinovenne non ha avuto alcuna esitazione. Il suo sogno è recitare nella serie Mare Fuori: "Mare Fuori sarebbe alla mia portata", entrare a fare parte del cast della serie sarebbe il suo desiderio più grande.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello

Lunedì 16 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha annunciato che Lino Giuliano non sarebbe entrato nella casa, a seguito del commento omofobo indirizzato a Enzo Ballerina:

Qualche giorno fa, Lino Giuliano ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà.

Dal canto suo, Lino Giuliano aveva replicato assicurando di non essere omofobo: "L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione. Anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto".