Alessia Pascarella sulla squalifica di Lino Giuliano dal GF: “Non è omofobo, il commento era ironico” Con un messaggio su Instagram, Alessia Pascarella è intervenuta a proposito della squalifica dell’ex fidanzato Lino Giuliano dal Grande Fratello. Sarebbe dovuto entrare nella puntata del 16 settembre ma la sua partecipazione è saltata per via di un commento omofobo sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lino Giuliano è stato squalificato dal Grande Fratello 2024. Il concorrente sarebbe dovuto entrare nella Casa nella puntata del 16 settembre, ma non è successo per via di un commento omofobo fatto sui social qualche giorno prima dell'inizio del reality. Dopo le parole di Alfonso Signorini e del diretto interessato, sui social si è espressa anche Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino, con cui ha partecipato a Temptation Island 2024.

Le parole di Alessia Pascarella

"Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro", ha esordito Alessia Pascarella condividendo un lungo messaggio su Instagram a proposito dell'episodio. La ragazza sostiene che le parole di Lino Giuliano siano frutto di un momento di rabbia, anche se non sono in alcun modo giustificabili: "Si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Anche se il commento è stato fatto ‘ironicamente’, le persone non lo sanno e non è bello far circolare voci per nulla". L'ex fidanzata del ragazzo è dispiaciuta che lui abbia perso l'occasione di partecipare al reality perchè sarebbe stata un'esperienza da ricordare. "Il Grande Fratello è una grande occasione e un’esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi", ha concluso Pascarella.

Le parole di Alfonso Signorini e di Lino Giuliano

Il Grande Fratello 2024 è iniziato lunedì 16 settembre e, nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha spiegato che Lino Giuliano non sarebbe entrato nella casa per via del commento omofobo scritto sui social qualche giorno prima. "Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà", ha detto il conduttore. A poche ore di distanza, anche il diretto interessato è intervenuto su Instagram per raccontare la sua versione:

Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà