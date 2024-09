La replica di Lino Giuliano dopo la squalifica dal Grande Fratello: “Duro colpo, mi aspettavo comprensione

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Lino Giuliano escluso dal Grande Fratello. Dopo il commento omofobo rivolto a Enzo Ballerina, non è stato più ritenuto opportuno ammetterlo nel cast del programma. Nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality, trasmessa lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente che Lino Giuliano è fuori dal reality. Poco dopo è arrivata la sua replica.

Lino Giuliano replica ad Alfonso Signorini

Lino Giuliano sembra avere appreso solo stasera della sua esclusione dal Grande Fratello. Non appena Alfonso Signorini ha comunicato la notizia, l'ex volto di Temptation Island ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, chiarendo di non essere omofobo nonostante il duro commento rivolto a Enzo Ballerina:

Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà.

Lino Giuliano si discolpa: "Non so usare i social"

Lino Giuliano, poi, ha continuato nel suo sfogo dicendo che questa esclusione è stata un duro colpo per lui. Attribuisce quel commento inaccettabile alla sua scarsa dimestichezza con i social: "L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione. Anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi, e ora mi ritrovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me. Per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo".

GF, Alfonso Signorini ufficializza l'esclusione di Lino Giuliano

Alfonso Signorini ha ufficializzato l'esclusione di Lino Giuliano dal Grande Fratello. Nel corso della prima puntata ha fatto sapere di non poter passare oltre quel commento omofobo pubblicato dall'uomo: "Qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato e ha mostrato rammarico sincero ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset, di Endemol e per questo motivo non entrerà".