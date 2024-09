video suggerito

“Amanda Lecciso al Grande Fratello dopo la squalifica di Lino Giuliano”: è la sorella di Loredana, compagna di Al Bano “Amanda, sorella di Loredana Lecciso, sostituirà Lino Giuliano al Grande Fratello”: lo annuncia DavideMaggio. Non resta che attendere la prima puntata del reality, in onda lunedì 16 settembre, per scoprire se l’indiscrezione sarà confermata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Amanda Lecciso, foto di Marco Perulli

Nonostante manchino poche ore all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, il reality sembra essere già entrato nel vivo. In mattinata è arrivata l'indiscrezione secondo la quale Lino Giuliano sarebbe stato squalificato dopo avere rivolto insulti omofobi a Enzo Ballerina. E sembra che sia stata già scelta la concorrente che sostituirà l'ex volto di Temptation Island: si tratterebbe di Amanda Lecciso, sorella di Loredana e Raffaella Lecciso.

Amanda Lecciso al Grande Fratello al posto di Lino Giuliano

È DavideMaggio.it a dare la notizia. Secondo quanto sostiene, sarebbe stata scelta una nuova concorrente per vivere l'avventura del Grande Fratello al posto di Lino Giuliano. Si tratterebbe di Amanda Lecciso. Come suggerisce il cognome, è la sorella minore di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi. Di lei si sa molto poco, perché quasi completamente estranea al mondo dello spettacolo. Nel 2006, ottenne un piccolo ruolo – quello della receptionist – nel film Parentesi tonde diretto da Michele Lunella con un cast ricco di personaggi che all'epoca si vedevano spesso in tv: la sorella Raffaella Lecciso, Karim Capuano, Rocco Pietrantonio, Pippo Pelo, Eva Henger, Patrizia De Blanck, Antonio Zequila, Giucas Casella e Marco Columbro. Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello – prevista lunedì 16 settembre alle ore 21:30 su Canale5 – per scoprire se l'indiscrezione sarà confermata.

Lino Giuliano fuori dal Grande Fratello

Sempre stando a quanto anticipa Davide Maggio, Lino Giuliano sarebbe stato squalificato dal Grande Fratello. L'insulto omofobo indirizzato nei giorni scorsi a Enzo Ballerina ha causato un'ondata di indignazione impossibile da ignorare. Così è sfumata quella che Lino reputava l'occasione del riscatto dopo le critiche ricevute a seguito della sua partecipazione Temptation Island. In diretta, Alfonso Signorini di certo affronterà l'argomento e spiegherà i retroscena della decisione presa sul conto di Giuliano.