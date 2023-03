Ivan Silvestrini risponde ai fan su Mare Fuori 3 e 4: “Il colpo sul finale non è andato a vuoto” Ivan Silvestrini risponde alle domande dei fan di Mare Fuori, racconta retroscena sulle scene della terza stagione, poi sul finale: “Se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger della storia”. Il regista della serie tv di successo non esclude un ritorno della Crescentini: “Beh, non è morta”.

A cura di Gaia Martino

Ivan Silvestrini ha risposto alle numerose domande dei fan su Instagram. Nell'attesa che inizino le riprese di Mare Fuori 4, il regista, molto attivo sui social, ha svelato qualche dettaglio e dei retroscena sulla terza stagione andata in onda su Rai 2 e conclusasi la scorsa settimana. Alcuni momenti della serie dedicati a Carmine e Rosa, interpretati da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito, sono stati improvvisati. Poi sulla scena del suicidio di Viola: "Maria Esposito si è slogata la caviglia sul set".

Le parole di Ivan Silvestrini su Carmine e Rosa

Il regista di Mare Fuori è fiero di Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito, tra le stories si è complimentato con gli attori per le interpretazioni di Carmine e Rosa. Alle parole di un fan sulla "chimica che li lega" ha replicato: "Questo accade quando hai dei grandi attori, loro sono tra i più sorprendenti che abbia mai incontrato. Poi anche le immagini di Francesca Amitrano contribuiscono alla magia". Infine sui baci: "Maria Esposito è stata pagata per baciare Massimiliano".

Maria Esposito durante la scena del suicidio di Viola (episodio 6 della terza stagione, ndr) "si è slogata la caviglia al settimo salto. Siccome non ne avevamo ancora una buona l'ha fatta altre tre volte" ha raccontato il regista. Tra le rivelazioni nelle stories anche quelle inerenti ad alcune scene in particolare. Il termine "tarantè" (il soprannome di Carmine per Rosa, ndr) lo ha coniato Massimiliano Caiazzo, così come la scena della sigaretta, "Il frammento della sigaretta", ha spiegato Silvestrini, ed anche la scena nella quale Carmine soffia la farina contro Rosa non era preparata. Poi sulla dichiarazione di Carmine (Me appicciat l'anema, ndr) durante la cena di gruppo: "Gli ho chiesto di dirle qualcosa che la facesse ridere, se n'è uscito così".

Gli indizi su Mare Fuori 4

Ivan Silvestrini non ha regalato alcun spoiler ai fan di Mare Fuori, curiosi di scoprire cosa succederà nella quarta stagione, ma qualche indizio sì. Potrebbero aspettarsi un ritorno di Carolina Crescentini sul set, viste le parole del regista: "Lei impeccabile, un'attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo. Se la rivedremo? Beh, non è morta".

Un fan gli ha poi chiesto se la sparatoria del gran finale si concluda con un morto o un ferito. La risposta: "Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger (finale con suspense, ndr) della storia della serialità". Ha poi svelato che proverà a nascondere la verità, durante le riprese, per evitare spoiler: "Orde di tik toker spoilereranno tutto molto prima, ed è per questo che girerò scene fuorvianti per rendere tutto inattendibile". Infine sul finale alternativo della terza stagione che si aspettavano i fan: "Mi dite chi ha inventato questa teoria?".