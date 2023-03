Mare Fuori 3, la confusione sul video dei saluti a Cardiotrap e Pino: come stanno davvero le cose Il video dei saluti ai due attori pubblicato dal regista Ivan Silvestrini lascia credere si tratti di un addio. Poi il chiarimento: “Cardiotrap e Pino ci saranno in Mare Fuori 4”.

A cura di Andrea Parrella

Il video di saluti a Mare Fuori di Artem Tkachuk e Domenico Cuomo sta generando molta confusione tra i fan della serie in queste ore. Sui social è infatti comparso un breve video su Instagram in cui si vedono i saluti del cast e della troupe ai due attori interpreti di Pino ‘o pazzo e Cardiotrap, strutturali nelle prime tre stagioni. Video che era passato come un addio definitivo ai due protagonisti della serie, ma a Fanpage.it è stato spiegato cosa è successo e perché la loro presenza in Mare Fuori 4 non è in discussione.

Il video dell'addio alla serie dei due attori

A mostrare le immagini dell'ultimo saluto al cast e alla troupe dei due attori è stato il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, che sta contribuendo con grande partecipazione al format del dietro le quinte di Mare Fuori. Silvestri usa il suo account Instagram per mostrare retroscena, lanciare anticipazioni e, come in questo caso, pubblicare video commoventi relativi ai saluti di interpreti importanti della serie.

Nel video pubblicato da Silvestrini si vede il cast di Mare Fuori omaggiare con un applauso e un'ovazione sia Domenico Cuomo, che in queste tre stagioni ha vestito i panni di Cardiotrap, che Artem Tkachuk, amatissimo nel ruolo di Pino. In più, il regista rivolge ad entrambi un saluto che pare inequivocabile: "Mi duole dover salutare oggi dopo moltissime lacrime il nostro Domenico Cuomo". E aggiunge, avvicinandosi a Tkachuk: "Oggi non lo pensavo, ma in realtà concludiamo anche con un'altra colonna di questa serie, il nostro Artem". Il video, come chiarito a Fanpage.it, sarebbe vecchio, risalente alla fine delle riprese di Mare Fuori 3, quindi ancora lontano dalle evoluzioni che hanno riguardato la serie.

Cardiotrap e Pino confermati in Mare Fuori 4

Tuttavia pochi minuti dopo è lo stesso Silvestrini a chiarire con una storia che i due personaggi non lasceranno la serie: "Un momento della fine della terza stagione, arrivederci a Domenico Cuomo e Artem, ci vediamo presto per la prossima stagione". I personaggi di Cardiotrap e Pino saranno regolarmente nella quarta stagione di Mare Fuori.

L'uscita di Carolina Crescentini

Il video dei due attori arriva a pochi giorni da quello pubblicato da Carolina Crescentini nel giorno di messa in onda dell'episodio in cui il suo personaggio, la direttrice Paola Vinci, lascia l'Ipm a seguito di un'ispezione, scegliendo di trasferirsi in un'altra città.

Il successo di Mare Fuori 3 su piattaforma e in Tv

Il fenomeno Mare Fuori è sempre in crescita e nonostante la trama della terza stagione sia già nota grazie alla disponibilità di tutti gli episodi sulla piattaforma RaiPlay, il successo del prodotto non si arresta e anzi cresce in contemporanea alla messa in onda in chiaro della terza stagione. Canali di fruizione separati, quello della piattaforma e quello lineare che, anziché ostacolarsi a vicenda, si sono dimostrati complementari.