Casting Mare Fuori 4, parla il regista: “Sono rivolti anche a giovani alle prime armi”

A cura di Gaia Martino

Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori, torna a rispondere alle domande dei fan su Instagram. Il quesito più gettonato, dopo le curiosità già rivelate nelle scorse settimane, resta ora quello legato ai casting e all'inizio delle riprese della quarta stagione. Ecco le risposte del regista.

Ivan Silvestrini sui casting di Mare Fuori 4

Ivan Silvestrini anche oggi ha aperto un box domande per i fan che lo seguono, appassionati della serie tv di successo Mare Fuori. In molti si chiedono come poter partecipare ai casting per la quarta stagione, "Si possono fare le comparse se sono minorenne?" ha chiesto un fan. La replica:

Non mi occupo io di comparse ma la regolamentazione per i minorenni sul set è molto complessa, si tende a evitare di prendere minorenni quando si può trovare un maggiorenne che possa dimostrare di meno. Se servono bambini per una specifica scena poi si trova il modo, ma sono tarantelle.

Un altro fan della fiction ha poi chiesto se prendessero giovani alle prime armi nel mondo della recitazione: "Certo, i casting dei giovanissimi sono spesso rivolti a persone alle prime armi. Esistono anche registi che si innamorano di un viso di una cameriera e ne fanno la loro musa, succede, ma io non mi sento di incoraggiare questo tipo di aspettative. Lo studio, prima o dopo è necessario, altrimenti si diventa meteore. In una serie divenuta popolare come Mare Fuori uno street casting aperto sarebbe ingestibile e quindi molto improbabile".

Alla domanda su quando cominciano le riprese, Silvestrini non ha saputo dare una risposta esatta, sebbene Lucrezia Guidone abbia parlato di maggio come data orientativa al settimanale Chi. Queste le parole del regista su Instagram: "Non lo so ancora con certezza, ma vi prego, per coloro che ci verranno a trovare davanti all'ingresso, ricordate quello che è un complesso militare e che bisogna restare fuori dal cancello perché si tratta di un limite invalicabile". Infine, ha invitato i fan a seguire le info sui titoli di coda della serie televisiva per scoprire chi si occupa di comparse.

Ivan Silvestrini ha poi spiegato di non avere già la sceneggiatura pronta, "Il regista riceve blocchi di sceneggiature mentre vengono scritti, un po' alla volta. Agli attori arriva quando è ultimata".

Le curiosità su Mare Fuori 3

Ivan Silvestrini tra le stories ha raccontato diverse curiosità legate alla serie tv. "La scena più difficile da girare? L'impiccagione per colpa di Alessandro Orrei, ma era davvero tosta". Poi ancora sul perché Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo, ndr) giri spesso su se stesso: "È il suo stile, a me piace e quindi lo incoraggio a non trattenere la sua esuberanza. Il cinema è movimento e più gli attori si muovono, meglio è". Su Valentina Romani (Naditza nella serie tv) ha spiegato il perché è dovuta uscire di scena: "Stava lavorando su tre set contemporaneamente tra Roma, Napoli e Parigi. Ringrazio Dio ogni giorno che siamo riusciti a incastrarla. Sono felice per lei che sta conquistando il mondo". La bambina che interpreta Futura cambierà, "l'altra era quadruplicata", ha spiegato il regista scherzando e riferendosi al fatto che la prima bebé sia cresciuta. "Ma le pistole sono vere?" ha poi chiesto un utente: "Sono vere, ma caricate a salve".