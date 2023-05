I segreti di Mare Fuori 4: torna Ciro Ricci e il Chiattillo comparirà di nuovo A breve inizieranno le riprese di Mare Fuori 4, gli attori sono pronti a far ripartire la macchina della serie dei record. Intanto emergono nuovi dettagli in merito alla prossima stagione: dal ritorno di Ciro Ricci, all’amore tra Carmine e Rosa, oltre all’arrivo di nuovi personaggi.

A cura di Ilaria Costabile

Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori stanno per iniziare, gli attori si ritroveranno sul set il prossimo 16 maggio e già emergono possibili anticipazioni sui prossimi episodi. Sebbene alcune cose siano state anticipate anche da Fanpage.it come l'ingresso di nuovi personaggi, il settimanale Chi conferma il ritorno di alcuni nomi noti della serie e il ritorno, seppure in una veste diversa da come ci si aspetterebbe.

Il primo episodio della quarta stagione

Il settimanale Chi anticipa che il primo episodio della quarta stagione si chiamerà "Nel nome dell'amore", un titolo evocativo che si richiama perfettamente con le immagini conclusive della serie, dove Carmine Di Salvo e Rosa Ricci si incontrano, di nascosto ai rispettivi genitori e boss di clan rivali, per vivere segretamente il loro amore. La loro storia, quindi, pare proprio che sia destinata a continuare, ma qualcosa turberà le loro vite.

Torna Ciro Ricci in Mare Fuori 4

Tra le grandi domande ai quali i fan della serie premevano per avere una risposta, c'è quella riguardante il ritorno di Ciro Ricci anche nella quarta stagione. Dopo alcune foto circolate poco prima del finale di stagione, Giacomo Giorgio ha dichiarato in un'intervista a Fanpage.it che non sapeva chi avesse fatto spuntare quello scatto, per poi confermare successivamente al Corriere della Sera che, in effetti, lui ci sarà anche nei nuovi episodi, pur senza specificare se si tratta di un flashback oppure di un ritorno in piena regola. Pare, infatti, stando a quanto riporta il settimanale Chi, che il suo personaggio potrebbe ritornare dopo una latitanza e intervenire proprio nel momento di maggior tensione con cui si è conclusa la terza stagione: lo scontro tra Rosa Ricci, suo padre Salvatore e Carmine.

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci in uno scatto dal set

Filippo al Beccaria di Milano, il Chiattillo comparirà di nuovo

Un personaggio che invece, almeno in presenza, non tornerà più nella serie è quello di Filippo, meglio conosciuto come "O' Chiattillo". Il suo nome, però, non scomparirà del tutto dalla serie. Dopo essere stato trasferito al Beccaria, il carcere minorile di Milano, non mancheranno le lettere che manderà al suo amico fraterno Carmine, con il quale ha istaurato un rapporto di fratellanza, più che di semplice amicizia. Chi, invece, non apparirà più è Naditza che, finita la storia con Filippo, è tornata alla sua vita.

Edoardo in cerca di vendetta

La terza stagione si conclude con Edoardo Conte che apre gli occhi in ospedale dopo il terribile agguato di cui è stato vittima e dal quale si è salvato grazie all'intervento del Comandante e la trasfusione del sangue di Teresa. Il ragazzo, secondo quanto riportato da Chi, avrà sete di vendetta nei confronti di Salvatore Ricci che aveva ordinato ai suoi uomini di ucciderlo. Il suo personaggio, quindi, sarà centrale nella quarta stagione, dove si svilupperanno dinamiche nuove, anche per quanto riguarda il potere dei clan.

Matteo Paolillo è Edoardo Conte, la scena finale di Mare Fuori 3

Gli altri protagonisti confermati

Torneranno Gianni Cardiotrap e Pino, le cui storie continueranno anche nella quarta stagione, insieme a quelle di Micciarella, Milos, Cucciolo e Dobermann, alcuni dei quali sono entrati nella scorsa stagione, come Crazy J che sarà anche lei nel cast. Tra le new entry, come anticipato anche da Fanpage.it, comparirà la sorella della nuova direttrice dell'IPM, Sofia Durante, interpretata da Valeria Andreanò. Non mancherà anche Silvia che, pur essendo uscita, finirà in una vera e propria trappola e ad aiutarla sarà Lino, con il quale c'era già stato uno scambio inaspettato sul finire della terza stagione.