Leonor di Spagna all’apertura del Parlamento: il significato del colore verde e delle medaglie La principessa delle Asturie ha partecipato per la prima volta all’apertura del Parlamento spagnolo. Ha indossato un look simbolico.

A cura di Giusy Dente

Letizia e Leonor di Spagna

Agli eventi ufficiali della royal family spagnola, la presenza della principessa Leonor è sempre più significativa. La figlia maggiore di re Felipe e Letizia di Spagna ha una grande responsabilità e da anni si prepara a ciò che le spetta per diritto di nascita: è l'erede al trono. La futura regina ha dovuto trascorrere un periodo di addestramento in accademia militare, proprio come fu per suo padre e per il nonno Juan Carlos. Divisa mimetica e scarponcini anche per lei, che ha davanti un percorso di tre anni nell'accademia di Saragozza, che la porterà a conseguire il titolo di tenente. La neo maggiorenne ha già giurato davanti alla bandiera, un rito importantissimo e simbolico a cui ha fatto seguito il giuramento alla Costituzione davanti alle Cortes Generales, proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno. Ora assieme ai genitori, ha partecipato alla cerimonia di apertura della 15esima legislatura del Parlamento spagnolo (a Madrid), che giunge proprio mentre il Paese è attraversato dalle proteste contro il governo di coalizione formato da Pedro Sanchez.

Cosa ha indossato la principessa delle Asturie

L'apertura della XV Legislatura ha visto la partecipazione di re Felipe, di Letizia di Spagna e della loro primogenita, la principessa delle Asturie. Per l'erede al trono e futura regina, è stata la prima volta. Era invece assente l'Infanta Sofía, probabilmente presa dai suoi impegni al UWC Atlantic College nella contea gallese di Vale of Glamorgan, dove si è trasferita per studiare. La cerimonia è giunta a distanza di pochi giorni dal giuramento di Pedro Sanchez e dei suoi ministri davanti al re Felipe nel Palazzo della Zarzuela. La giornata è iniziata con la solenne cerimonia presso il Palazzo dei tribunali, dove l'attuale sovrano ha pronunciato il suo discorso.

Poi si è svolta la tradizionale parata del Gruppo delle Forze Armate e della Guardia Civile. Per l'occasione la Principessa delle Asturie ha indossato un abito midi verde con gonna a trapezio di Adolfo Domínguez abbinato a cappotto cammello di Carolina Herrerea, borsa dello stesso brand, décolleté BOSS. Per dare un tocco prezioso al look ha aggiunto gli orecchini Jardin de Aire in oro rosa con diamanti e smeraldi. Ha sfoggiato sul petto anche due medaglie. Sono quelle del Congresso e del Senato. Le sono state conferite dal Parlamento quando ha giurato fedeltà alla Costituzione spagnola il giorno in cui ha raggiunto la maggiore età.

Il significato del colore verde

Per nulla casuale la scelta del colore verde, per l'outfit. Da decenni è ritenuto un segno di sostegno alla monarchia e ai reali. In spagnolo questa nuance indica non solo il colore, ma è l'acronimo di "Viva El Rey De Espana".