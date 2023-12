Kate Middleton tra i reali che hanno lavorato meno nel 2023: è perché sta educando il futuro re George Kate Middleton è stata definita una “Royal part-time” per il presunto scarso impegno nelle questioni monarchiche. La verità è che ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche per preparare il figlio George al suo futuro da re.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è una delle reali più in vista di casa Windsor e, se da un lato viene apprezzata in tutto il mondo per la sua innata eleganza e per la sua passione per la moda, dall'altro finisce inevitabilmente al centro del mirino degli haters ogni volta che compie un "passo falso". Nel libro shock Endgame recentemente pubblicato dallo scritto Omid Scobie, la moglie di William è stata definita una principessa che "lavora part-time", dunque è stato sottinteso un suo impegno minimo nelle questioni monarchiche (a differenza di quanto richiederebbe il ruolo di primo piano che ricopre a corte). Per quale motivo le apparizioni pubbliche di Kate quest'anno sono state ridotte in modo evidente?

Chi è il Royal che ha lavorato di più nel 2023

Omid Scobie in Endgame ha descritto Kate Middleton come "una reale che tecnicamente lavora part-time" e a confermare le sue insinuazioni sono state le analisi condotte dal Sunday Telegraph, secondo le quali è stata la principessa Anna il membro della Royal Family che ha lavorato di più nel 2023 (ha portato a termine 457 impegni ufficiali, esattamente 32 in più rispetto a re Carlo III e 329 in più rispetto a Kate). A intervenire in difesa della principessa del Galles è stato l'esperto reale Richard Eden, che ai media ha spiegato che Kate lavora sodo ogni giorno anche quando rimane lontana dai riflettori e il motivo è molto semplice: sta cercando di crescere ed educare al meglio il futuro re d'Inghilterra, il piccolo George.

Kate e William in pubblico

Kate Middleton, principessa e mamma amorevole

La principessa del Galles non ha mai nascosto il suo desiderio di voler crescere i figli in modo "normale" nonostante la posizione alta che ricoprono della linea di successione. Darebbe proprio questo il motivo per cui molto spesso preferisce trascorrere il tempo in loro compagnia tra le mura casalinghe piuttosto che presenziare più del dovuto agli appuntamenti istituzionali della corona. Richard Eden ha spiegato: "Catherine sta crescendo il nostro futuro re e i bambini, lo sta facendo oltre agli impegni ufficiali, quindi è normale che qualcuno come la principessa Anna faccia di più per la monarchia". Insomma, Kate Middleton "cade sempre in piedi": oltre a essere una principessa impeccabile, è anche una mamma amorevole pronta a sacrificare tutto per il bene dei figli.

