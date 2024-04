video suggerito

“Addio toscanaccio”, Giorgio Armani saluta Roberto Cavalli. Il tributo dal mondo della moda Il fashion system saluta lo stilista toscano: da Armani a Renzo Rosso arrivano le dediche a colui che ha reso celebre la stampa animalier. “Non sarai mai dimenticato”, dice il numero uno di Diesel, mentre l’eterno rivale piacentino scrive: “mancherà molto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgio Armani e Roberto Cavalli

"Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve da toscanaccio mancherà molto", così Giorgio Armani omaggia Roberto Cavalli, scomparso ieri all'età di 83 anni. Il couturier di Piacenza ha voluto dedicare un tenero ricordo al collega, evidenziando ciò che li distingueva e li rendeva unici. "Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto: Roberto era un vero artista, selvaggio e meraviglioso nell'uso delle stampe, capace di trasformare la fantasia in abiti seducenti", ha scritto. Un omaggio che racchiude la rivalità, ma anche una stima reciproca, di due figure chiave della moda italiana degli anni Novanta.

Le parole di Giorgio Armani

Il mondo della moda saluta Roberto Cavalli

Dopo il mondo delle celeb arrivano i saluti anche dal fashion system. Renzo Rosso ha voluto fare una dedica allo stilista dell'animalier. "Ciao Icon man", scrive il numero uno di OTB-Only the Brave. "Il mondo della moda piange un grande rappresentate. Non sarai mai dimenticato".

L'omaggio di Renzo Rosso

Si è unito al cordoglio anche Fausto Pugliesi, attuale direttore creativo della Maison che lo stilista aveva venduto nel 2015: "Caro Roberto, non sei più fisicamente con noi, ma so che porterò per sempre con me il tuo spirito. Continuare a lavorare ispirato dalla tua eredità e creare per il marchio che hai fondato con tanta visione e stile, è il più grande onore della mia carriera. Riposa in pace, sentiremo la tua mancanza, sei amato da così tanti che il tuo nome vivrà, per sempre, un faro per tutti, specialmente per me".

L'omaggio di Valeria Mazza

Non tardano ad arrivare gli omaggi da parte delle modelle con cui ha collaborato, da Valeria Mazza che con uno scatto in cui sono ritratti assieme saluta il designer scrivendo: "riposa in pace", a Cindy Crawford che pubblica uno dei momenti più iconici del lavoro di entrambi: quando scese dalle scalinate di Piazza del Popolo a Roma indossato il celebre abito con l'immagine della tigre. "Ha portato l'audacia e i colori nella sue creazioni e mio mi sono sempre sentita bellissima indossato la sua arte", ha commentato l'indossatrice.

L'omaggio di Cindy Crawford