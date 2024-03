Il top “strappato” di Letizia di Spagna, il pezzo concettuale indossato dalla regina La regina Letizia ha osato con una maglietta molto particolare che non è passata inosservata in occasione dell’inaugurazione della fiera di arte contemporanea ARCOmadrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha indossato un look molto particolare per l'inaugurazione della fiera internazionale di arte contemporanea ARCOmadrid 2024. La regina iberica ama sperimentare con i suoi look e il suo status non le impedisce di sfoggiare outfit accattivanti e particolari. Questa volta, però, ha voluto stupire il pubblico indossando una maglia molto particolare realizzata con pezzi di stoffa intrecciati. Il capo d'abbigliamento è firmato da uno stilista spagnolo Adolfo Dominguez e ha un valore di 215 euro. Le strisce di tessuto che compongono il top sono bianche e avorio e sono lasciate libere di formare delle maxi frange che decorano la maglietta.

L'outfit di Letizia Ortiz

La regina spagnola ama indossare marchi connazionali. Per coprire la maglietta ha optato per un cappotto nero di Carolina Herrera, brand acquistato dalla holding iberica Puig. Il capo spalla di lana misto cashmere ha una lunghezza al polpaccio ed è leggermente oversize. Dello stesso marchio è anche la borsa. A questi pezzi sono stati abbinati un paio di pantaloni dello stesso colore a sigaretta dal taglio sartoriale, mentre hanno completato il look un paio di décolleté firmate Massimo Dutti, un modello slingback in pelle nera e un paio di orecchini Gold&Roses dal valore di 2655 euro.