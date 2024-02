Camilla omaggia Carlo durante la convalescenza: il dettaglio nel look con cappotto colorato e stivali Mentre il monarca si riprende dopo le dimissioni dall’ospedale, la moglie non cancella i suoi impegni pubblici e presenzia a un evento benefico. Per l’occasione sceglie un outfit color ottanio e appunta sull’abito una spilla che potrebbe essere l’ultimo dono del sovrano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla

Camilla riprende i suoi impegni reali mentre Carlo III si dedica alla convalescenza post-operatoria. Il re è stato dimesso il 30 gennaio dalla London Clinic, dove è stato ricoverato per un intervento alla prostata. Il sovrano ha lasciato dopo tre notti di degenza l'ospedale dove si trovava anche la nuora Kate Middleton per un'operazione all'addome, e lo ha fatto accanto alla moglie, che nelle sue apparizioni pubbliche nei giorni successivi all'intervento ha sempre reso noto che le condizioni di salute del re fossero buone, immortalati mano nella mano e sorridenti fuori dall'ospedale. Probabilmente re Carlo dovrà aspettare ancora un po' prima di poter fare il re a tempo pieno, nel frattempo Camilla non cancella i suoi impegni e ieri ha presenziato all'inaugurazione di Maggie's Royal Free, un nuovo centro di supporto per il cancro, presso il Royal Free Hospital nella zona est di Londra.

La regina Camilla

Il look monocromatico di Camilla

La regina per l'evento ha scelto di indossare un outfit monocromo di Anna Valentine, una couturier londinese, optando per un color ottanio, dall'abito al cappotto, ha scelto di abbinare al vestito midi un paio di stivali neri di pelle scamosciata firmati Russell & Bromley alti fino al ginocchio, seguendo il trend dell'autunno inaugurato dalla "collega" Letizia di Spagna. Dello stesso colore delle scarpe anche la pochette in pelle di Launarel mentre per i gioielli la regina ha deciso di aprire il suo porta gioie e indossare i suoi preziosi preferiti.

La regina Camilla

I gioielli della regina e la nuova spilla regalata da re Carlo

Tra questi il bracciale della Maison di alta gioielleria di Van Cleef & Arpels più volte sfoggiato dalla regina più volte. Sembra che la moglie di Carlo III sia particolarmente legata a questo gioiello composto da una catenina in oro che unisce cinque quadrifogli di agata, un vero e proprio porta fortuna per Camilla, che lo ha indossato anche il giorno delle dimissioni del re. Il pezzo da 4mila euro appare al polso della regina da quest'estate e ormai non se ne separa più, ma ora sembra avere anche un nuovo gioiello, una spilla antica con smalto e diamanti incastonati intorno risalente al 1890 della gioielleria Wartski.

Leggi anche I 9 cappotti di tendenza da comprare durante i saldi 2024 e i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti

La regina Camilla