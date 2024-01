Carlo e Camilla lasciano la Clinic London: perché il bracciale della regina è un portafortuna Re Carlo III è stato dimesso dalla London Clinic dopo l’intervento alla prostata. Al suo fianco non poteva mancare Camilla, che ne ha approfittato per indossare il suo bracciale portafortuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le condizioni di salute dei membri della Royal Family che nei giorni scorsi erano stati ricoverati sono in netto miglioramento: dopo le dimissioni di Kate Middleton, attualmente tornata ad Adelaide Cottage dai figli, ieri anche il re Carlo III è stato autorizzato a lasciare la Clinic London. Ha trascorso 3 notti in ospedale dopo l'intervento programmato alla prostata e ora sembra essere pronto per tornale alla normale quotidianità. Al suo fianco in questi giorni c'è stata Camilla, che a ogni apparizione pubblica ci ha sempre tenuto a rassicurare i sudditi sullo stato di salute del marito. Ora i due hanno lasciato la clinica fianco a fianco, lasciandosi immortalare sorridenti e soddisfatti dai fotografi presenti.

Il look blu della regina Camilla

Accolto da un vero e proprio bagno di folla all'uscita dalla Clinic London, Carlo III ha salutato i sudditi ed è salito subito a bordo della sua auto. Da Buckingham Palace, poi, è stato fatto sapere che sta bene ma che non si hanno ancora certezze sulla possibile durata del periodo di convalescenza che trascorrerà a casa. L'unica cosa certa è che Camilla si è dimostrata ancora una volta il suo "punto fermo", basti pensare che non l'ha abbandonato neppure per un attimo durante il ricovero. La regina è stata al suo fianco anche dopo le dimissioni, lasciandosi immortalare all'uscita dall'ospedale con un look che nascondeva un dettaglio simbolico. Ha indossato un lungo abito blu cobalto di Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite, proteggendosi dal freddo con una semplice cappa blu navy.

Camilla in Anna Valentine

Il bracciale con i quadrifogli

La regina Camilla non ha rinunciato agli accessori sofisticati, consapevole del fatto che all'uscita dalla clinica ci sarebbero stati i fotografi. Per lei niente tacchi, ha preferito un paio di stivali neri raso terra, mentre per quanto riguarda la borsa ha optato per uno dei suoi modelli preferiti, la Mini Venice di DeMellier. Non è mancato il tocco prezioso, ovvero un bracciale d'oro e agata di Van Cleef & Arpels, la cosa che in pochi sanno? Il prezioso è decorato con una serie di mini quadrifogli azzurri, il simbolo portafortuna per eccellenza. Non è la prima volta che la sovrana lo indossa ma è chiaro che sfoggiandolo all'uscita dall'ospedale lo ha trasformato in un vero e proprio amuleto. Durante il periodo di convalescenza di Carlo sarà ancora lei a sostituirlo?

Camilla con bracciale Van Cleef & Arpels