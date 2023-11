Letizia di Spagna, addio décolleté: la tendenza di stagione sono gli stivali con l’abito midi La regina ha sfoggiato un paio di cuissardes neri molto alla moda, must have per l’Autunno/Inverno 2023/24 abbinati a un abito aderente. Tutti i dettagli del look.

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna si conferma una delle reali più fashion d'Europa. Contrapposta allo stile più classico e formale di Kate Middleton, la moglie di Felipe VI osa di più con le sue scelte stilistiche. Dopo aver osato sfoggiando un sensuale abito mono spalla in occasione dell'assegnazione del premio "Princesa de Asturias" al Teatro Campoamor di Oviedo la regina iberica ha proseguito sulla stessa scia sfoggiando un look molto audace e di tendenza.

Il look di Letizia Ortiz

La regina cinquantunenne, per il 23° Festival del cinema Opera Prima a Tudela, ha scelto di indossare un abito aderente, stretto in vita, che metteva in evidenza la sua figura perfetta. L'abito grigio in lana vergine firmato Cortana era caratterizzato da un drappeggio sul seno che andava a formare un seducente scollo a V, controbilanciato da una lunghezza midi e braccia coperte. I capelli lasciati morbidi sulle spalle incorniciano un paio di orecchini che arricchiscono il look. Il viso pulito di Letizia di Spagna è esaltato da due pendenti preziosi in oro e diamanti a forma di stella a otto punte di Isabel Guarch, un brand di gioielleria spagnolo.

Gli stivali aggressive scelti dalla regina

Ma il tocco di classe dell'outfit sono state le scarpe. Letizia Ortiz non ha voluto rinunciare alla tendenza di stagione, quella dei cuissardes, adattandola a quelle che sono le imposizioni reali. Non potendoli abbinare a una maxi felpa come fanno le star del momento, la sovrana spagnola ha optato per coprirli con l'abito, lasciandoli intravedere. Una scelta che, però, non passa inosservata, e incorona Letizia Ortiz anche regina di stile. Il modello che ha scelto l'ex giornalista (che ha incontrato il suo principe proprio come in una favola) è griffato Nina Ricci, in pelle nere con tacco a spillo e alti fino al ginocchio. Abbinati all'abito midi risultano elegantissimo oltre che super cool, una lezione di stile che ci ha impartito la moglie di Felipe VI, che non è sempre necessario vestirsi bon ton, nemmeno se si è la regina di Spagna.