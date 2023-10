Letizia di Spagna dice addio al bon ton e incanta con un sensuale abito monospalla La moglie di Felipe VI ha preso parte alla cerimonia della consegna del premio “Princesa de Asturias” sfoggiando un vestito dal taglio particolare che mette in mostra il suo fisico asciutto e definito. Tutti i dettagli dell’outfit scelto da Letizia Ortiz.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Letizia di Spagna ha rubato la scena durante la serata organizzata al Teatro Campoamor di Oviedo in occasione dell'assegnazione del premio "Princesa de Asturias". L'onorificenza è stata consegnata a Meryl Streep e Haruki Murakami dall'erede al trono, la principessa Leonor che era perfettamente calata nella parte, pronta per il ruolo che le spetta. Il premio, dedicato agli eredi al trono della famiglia spagnola, viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nel campo della cultura e dello sport. Prima del 2019 a consegnare il riconoscimento erano i genitori, in vece della principessa, considerata ancora troppo giovane per prendere parte a questo genere di apparizioni ufficiali. Quest'anno la figlia dei sovrani ha partecipato all'evento assieme alla famiglia, con i genitori, la sorella Sofia, che è tornata dal Galles dove studia, e la nonna. In fatto di eleganza, però, la regina Letizia rimane ancora imbattuta, presentatosi alla serata con un look total black molto raffinato.

Da sinistra, la regina emerita Sofia, la principessa Leonor, re Felipe VI, Letizia di Spagna e l’infanta Sofia

Il look di Letizia di Spagna

La moglie di Felipe VI in fatto di stile detta legge da anni. Per la premiazione ha scelto un tubino nero, aderente, di lunghezza midi, fino alla caviglia, e caratterizzato da un sensuale taglio a monospalla. Con un braccio totalmente coperto, il modello lascia nudo l'altro e parte della schiena, mostrando il fisico tonico e definito della regina. Il vestito indossato da Letizia Ortiz è firmato Carolina Herrera e ha un valore di 1600 euro.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Il look è arricchito da una borsa clutch nera, abbinato al tubino, del brand francese Lambertson Truex. A impreziosire l'outfit un paio di scarpe di Aquazzura dalla pianta dorata e la punta caratterizzata da un intreccio luccicante di cristalli. Il modello scelto è Gatsby Plexi Sling 75 da 995 euro dal cinturino slingback in PVC e il tacco di altezza media. Un trionfo, quello di Letizia di Spagna a Oviedo, città di cui è originaria, e dove aveva già debuttato la sera prima per il concerto inaugurale del premio, sfoggiando una maxi blusa rosa dalle maniche a sbuffo, estremamente bon ton, stretta in vita da un cinturino nero.