Letizia di Spagna osa con le maniche a sbuffo maxi: il look rosa e nero è da imitare in autunno Ieri sera a Oviedo si è tenuto un concerto che ha anticipato i Princesa De Asturias Awards 2023 e Letizia di Spagna ci ha partecipato con la famiglia al completo: ecco il look che ha sfoggiato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono sempre più seguite e amate in ogni parte del mondo: sarà perché tra eventi principeschi e abiti da sogno fanno sentire tutti in una fiaba o perché semplicemente sono così in vista da poter essere considerati al pari delle star, ma la cosa certa è che riescono a fare scalpore a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore a dimostrarlo è stata Letizia di Spagna, che in occasione di un atteso evento glamour tenutosi a Oviedo ha sfoggiato un look così trendy da poter essere tranquillamente paragonata a una fashion influencer: ecco il completo per l'autunno da imitare proposto dalla regina.

La blusa con le maniche XXL di Letizia di Spagna

Ieri sera a Oviedo, in Spagna, si è tenuto un concerto che ha anticipato i Princesa De Asturias Awards 2023 che andranno in scena questa sera. Tra gli ospiti speciali non potevano mancare i reali, apparsi al completo fianco a fianco. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la regina Letizia che, accompagnata dal marito Felipe VI e dalle figlie Sofia e Leonor, ha dato l'ennesima "lezione di stile" ai sudditi. L'avevamo lasciata tra abiti floreali e romantico tulle, ora la ritroviamo in una versione più originale ma ugualmente glamour. Il capo chiave dell'outfit è in assoluto la blusa firmata Maria Barragan, un top a girocollo in lucido taffetà rosa contraddistinto da un cinturino nero intorno alla vita (firmato BOSS) e delle esuberanti maniche a sbuffo dall'effetto maxi.

Blusa Maria Barragan

La regina Letizia con la clutch in tinta

Trattandosi di una blusa che difficilmente sarebbe potuta passare inosservata, Letizia ha pensato bene di completare l'outfit con degli accessori minimal sia nello stile che nel colore. Ha abbinato il top a un paio di pantaloni a sigaretta e a dei décolleté col tacco basso e sottile, tutto in nero. Non è mancato un ulteriore tocco pink, ovvero la clutch bag di Magrit in camoscio rosa che ha portato tra le mani per tutta la serata. Capelli sciolti e ondulati, orecchini pendenti decorati con cristalli e make-up coordinato al completo: la regina spagnola è un'indiscussa icona fashion contemporanea e di certo la sua scelta di stile sarà imitatissima per tutto l'autunno.