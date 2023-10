Letizia di Spagna per la festa Nazionale sceglie l’abito a fiori (e non nasconde i capelli bianchi) La regina Letizia ha scelto un abito a fiori per uno dei giorni più importante per il suo Paese: la Festa Nazionale. Chi ha firmato e quanto costa il look della monarca.

Il 12 ottobre in Spagna si festeggia la Festa Nazionale, anche chiamata Columbus Day. Le celebrazioni avvengono in tutta il Paese ma il cuore della cerimonia è a Madrid. Qui si svolge la parata militare nei quartieri di Salamanca, Chamberí, Retiro e Centro. Quest'anno per la famiglia reale è un'occasione più speciale del solito perché, dopo il giuramento alla bandiera, la principessa Leonor si è mostrata in tenuta militare. Al suo fianco c'erano la regina Letizia e re Filippo VI. La primogenita, dal 17 agosto scorso, ha iniziato la sua formazione militare all'Accademia dell'Esercito di Terra di Saragozza, seguendo le orme del padre e del nonno Juan Carlos.

Letizia di Spagna alla Festa Nazionale

Il look floreale della regina Letizia

Per non rubare la scena alla principessa delle Asturie, Letizia ha scelto un semplice abito floreale. La famiglia reale, intorno alle undici di questa mattina, è arrivata in Plaza de Neptuno a bordo della tradizionale Rolls Royce. La regina è scesa dall'auto sfoggiando un abito di mezza stagione – a tre quarti, con maniche lunghe – blu scuro. Il capo è di Juan Vidal, casa di moda valenciana. E non poteva che essere altrimenti. La monarca, infatti, nelle occasioni ufficiali è solita indossare pezzi di designer del suo Paese, facendosi "ambasciatrice" dello stile spagnolo.

Letizia di Spagna durante le celebrazioni per la Festa Nazionale a Madrid

Il vestito ha un costo di 700 euro ma è impossibile acquistare lo stesso modello che indossava Letizia. Il capo, che valorizza la sua silhouette grazie allo scollo a V, è stato modificato per lei. L'abito in vendita è realizzato con lo stesso tessuto e con lo sfondo floreale ma il modello è molto più lungo e presenta una cravatta al collo.

Abito di Juan Vidal

Gli accessori di Letizia

Il look è curato nei minimi dettagli. Per completare l'outfit, Letizia ha scelto delle décolleté slingback di Carolina Herrera, nude e con il tacco basso. Come gioielli ha optato per gli orecchini Luiza 3 Stars del marchio Gold&Roses, composti da una fila di stelle in oro oro rosa, dal costo di più di 1,600 euro. Non è la prima volta che la regina sceglie il brand Gold&Roses, il marchio di gioielli spagnolo lanciato nel 2014.

Letizia di Spagna alla Festa Nazionale

Letizia di Spagna non nasconde i capelli bianchi

La regina di Spagna, già durante il Covid, non ha mai fatto mistero delle sue ciocche di capelli bianchi. Letizia Ortiz spesso si è mostrata in pubblico con qualche ciuffo grigio, senza provare a camuffarli o a tingerli, anzi. Sembra quasi che il suo obiettivo sia rendere le nuances bianche un tratto distintivo, forse simbolo di forza e libertà di una donna che non ha timore del tempo che passa.