Il romantico look di tulle di Letizia di Spagna: per l’evento politico all’Alhambra veste black&white Letizia di Spagna ha partecipato col marito Felipe VI a un incontro con i leader dei 27 stati membri dell’UE che si è tenuto ieri sera a Granada. Per l’occasione ha puntato su un romantico look di tulle: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna continua a essere una delle Royal d'Europa più glamour di tutti i tempi, tanto da riuscire a fare concorrenza anche a Kate Middleton, da sempre considerata icona di stile a livello internazionale. Dopo aver spopolato tra abiti "optical" e adorabili look low-cost, questa volta ha puntato sullo stile principesco ma senza rinunciare a un tocco fashion. Niente cristalli, paillettes dettagli gioiello, la regina ha preferito un romantico tulle bicolor: ecco chi ha firmato il suo nuovo outfit black&white scelto per l'evento politico che si è tenuto nella suggestiva Alhambra di Granada.

Chi ha firmato l'abito di tulle di Letizia di Spagna

Ieri sera Felipe VI e sua moglie Letizia hanno aperto le porte dell'Alhambra Palace, a Granada, per ospitare un incontro con i leader dei 27 stati membri dell'UE, l'obiettivo del summit? Discutere della guerra tra Russia e Ucraina e del sempre più invadente "dominio" dell'intelligenza artificiale nella società contemporanea. La regina era tra le pochissime donne presenti ed è riuscita a distinguersi col suo stile elegante e chic. Per l'occasione si è affidata alla Maison Carolina Herrera, rispolverando un abito di una vecchia collezione, quella Autunno/Inverno 2017-18. Si tratta di un modello in delicato tulle col corpino smanicato total black e una gonna a balze bianca decorata con dei ricami floreali neri.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

La regina Letizia con le slingback in pvc

A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori accessori all'insegna del glamour: la regina ha infatti abbinato l'abito di tulle a una clutch bag in pelle nera di Magrit (il brand spagnolo che ha firmato quasi tutte le sue espadrillas per l'estate) e a un paio di pumps di Manolo Blahnik, per la precisione le Gotrianc slingback col tacco a spillo e la punta in pvc trasparente (prezzo 751 euro). Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta e ondulata, lasciando cadere due ciuffi sui lati del viso. Letizia di Spagna non è forse l'icona fashion da imitare quando si vuole spopolare con classe?