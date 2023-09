Letizia di Spagna è regina green: l’abito dall’effetto optical è riciclato Letizia di Spagna è volata a Malaga per un impegno istituzionale e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look: l’abito black&white dall’effetto optical è riciclato.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Letizia di Spagna è più attiva che mai da quando è tornata dalle vacanze alle Baleari e ad ogni apparizione pubblica riesce a incantare tutti col suo stile glamour e sofisticato, dando prova di essere una delle Royals più fashion d'Europa. L'avevamo lasciata con un adorabile tubino celeste perfetto per l'autunno, oggi la ritroviamo in una originale versione "optical". La Queen è volata a Malaga per la Seconda Conferenza Internazionale sul traffico di uomini e per l'occasione ha sfoggiato un abito black&white che non poteva passare inosservato. L'unico dettaglio che in forse in pochi ricordavano? Il look è "riciclato", a prova del fatto che non ama gli inutili sprechi.

Chi ha firmato l'abito a righe di Letizia di Spagna

Per l'evento istituzionale a Malaga Letizia di Spagna non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue: si è presentata in pubblico con un abito midi in black&white firmato BOSS. Si tratta del modello Franca: ha la gonna al ginocchio dall'effetto scampanato, la vita elasticizzata e il bustier smanicato e a girocollo, la sua particolarità? È decorato all-over con delle righe verticali bianche e nere molto vicine tra loro che, complice l'effetto a strati creato dalla sottoveste, danno vita a una sorta di illusione ottica. Non è la prima volta che la regina indossa il vestito, lo aveva già fatto in altre 4 occasioni dal 2017 a oggi, a prova del fatto che il riciclo è una delle sue più grandi passioni proprio come Kate Middleton.

Letizia di Spagna in BOSS

La regina Letizia con le slingback

Nel look di Letizia di Spagna non è mancato un ulteriore dettaglio glamour: ha abbinato l'abito a righe alle scarpe must di stagione, le slingback, ormai il "tratto distintivo" dei suoi outfit. Per la precisione ha optato per un modello in pelle total black e col tacco kitten firmato Massimo Dutti. Eleganti orecchini di perle, capelli sciolti e lisci ma col le punte leggermente mosse e make-up dai toni naturali: la regina spagnola non ha rivali quando si parla di stile. In quante prenderanno ispirazione dal suo nuovo outfit dall'effetto optical per aggiungere un tocco originale al loro armadio autunnale? L'effetto "wow" sembra essere assolutamente assicurato.

