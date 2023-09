Letizia di Spagna col tubino low cost: il modello da avere in autunno è colorato Il tubino da avere nell’armadio in autunno, perfetto per vivacizzare anche le più grigie giornate autunnali, è quello colorato (meglio se low cost).

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz

Le regina di Spagna ha cominciato la settimana con un nuovo impegno pubblico. Letizia Ortiz in questo periodo è molto presa dagli eventi in cui è richiesta la sua presenza: in ogni appuntamento riesce a imporsi con stile, risultando impeccabile. I suoi outfit sono famosi per essere particolarmente chic, pur nella loro semplicità: denotano carattere, personalità e innata eleganza.

Letizia di Spagna

Letizia Ortiz torna al lavoro

Letizia Ortiz è tornata a pieno ritmo al lavoro, dopo la pausa estiva trascorsa a Maiorca col marito e le figlie. Ha partecipato all’inaugurazione della stagione del Teatro Real di Madrid (elegantissima in total black), ha dato il via al nuovo anno scolastico presso la scuola CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (col maglione a righe), è volata a Pamplona in occasione del VI Centenario del Privilegio dell'Unione (col tradizionale fazzoletto rosso). Lunedì 25 settembre ha partecipato alla cerimonia di premiazione della terza edizione dei Retina ECO Awards, presso la Fondazione Royal Tapestry Factory (RFT) di Madrid. I premi vengono conferiti a progetti che hanno un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale.

Vestito Zara

Il nuovo look della regina

Riciclo e low cost, sono due parole chiave dei look regali di Letizia Ortiz. Anche lei, come Kate Middleton, tende a riutilizzare gli stessi capi a distanza di tempo e spesso alle grandi Maison preferisce firme non di lusso. Proprio nel caso del suo ultimo look. La moglie di re Felipe ha sfoggiato un coloratissimo tubino, perfetto per l'autunno, per dare un tocco vivace anche alle giornate più grigie e piovose.

Letizia Ortiz ha puntato su un modello di Zara, semplice ed elegante: un abito giromanica con collo ampio e arricciatura e spacco laterale. Costa 49,95 euro. La regina di Spagna ha voluto un outfit davvero chic, volutamente non lo ha caricato di accessori. Ha completato il suo look solo con una sottile cintura in pelle nera di BOSS abbinata a un paio di décolleté con tacco a spillo Aquazzura. Per impreziosire il tutto, ha aggiunto solo un paio di orecchini pendenti in oro giallo e smeraldi: sono del brand Tous.