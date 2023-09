Letizia di Spagna è la regina di stile dell’autunno con maglione a righe e slingback Letizia di Spagna è volata a Santiago de Compostela per inaugurare il nuovo anno scolastico e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile autunnale con maglione a righe e slingback: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

I Royals di tutta Europa sono tornati ufficialmente a lavoro dopo la lunga pausa estiva e si stanno mostrando spesso di fronte i riflettori durante i primi eventi istituzionali dell'anno. Se da un lato i britannici si erano ritirati "a vita privata" a Balmoral, gli spagnoli avevano preferito continuare ad apparire in pubblico in diverse occasioni nonostante fossero in vacanza alle Baleari. Dopo i maxi dress dallo stile hippie e le tanto amate espadrillas, ora che è rientrata a Madrid la regina Letizia ha rispolverato dei look più formali ma non per questo ha rinunciato alla passione per il glamour: ecco il nuovo outfit dal sapore autunnale che di sicuro diventerà imitatissimo nelle prossime settimane.

Il look blu navy di Letizia di Spagna

L'avevamo lasciata in tailleur lilla a un evento Unicef, oggi ritroviamo Letizia di Spagna in una nuova e adorabile versione "back to work". Ieri pomeriggio è volata a Santiago de Compostela per dare il via all'anno scolastico 2023-24 presso la scuola CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile autunnale. La regina ha puntato sul blu navy, il colore simbolo dell'eleganza dei reali, abbinando dei pantaloni a sigaretta e a vita alta di BOSS a un maglioncino in lana vergine. Si tratta di un modello firmato sempre BOSS con il colletto alto e le maniche sopra al gomito, decorato all over con delle righe orizzontali in bianco e blu.

Maglione BOSS

Letizia di Spagna, quanto valgono gli accessori autunnali

Per completare il tutto la regina spagnola ha scelto una cintura in tinta che ha messo in risalto il punto vita e un paio di slingback, i décolleté col tallone scoperto considerati il must dell'autunno 2023. Per essere precisi, Letizia ha indossato le Carrie 55 di Isabel Abdo: sono in camoscio blu scuro, hanno il tacco medio e una maxi fibbia coordinata sulla punta.

Le slingback di Isabel Abdo

Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 259 euro. Naturalmente non è mancato il tocco scintillante, ovvero degli orecchini a mini cerchio in oro rosa e diamanti di Gold&Roses (dal valore di 2.785 euro), messi in risalto da una coda di cavallo alta. In quante prenderanno ispirazione dalla regina di Spagna per essere glamour in ufficio?