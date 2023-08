Letizia di Spagna col maxi abito “marino”: per la cena di gala alle Baleari sceglie lo stile hippie Letizia di Spagna è tornata ad apparire in pubblico durante la vacanza a Maiorca. Con il marito Felipe ha partecipato a una cena di Stato e ha stravolto le regole di dress code con un adorabile abito “marino” dallo stile hippie.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio di agosto le vacanze sono cominciate un po' per tutti, anche per i Royals di tutta Europa. Se da un lato i britannici hanno messo temporaneamente in pausa i loro impegni istituzionali dopo l'ultima apparizione pubblica di re Carlo (con tanto di cappello panama), gli spagnoli continuano a organizzare incontri ufficiali anche in viaggio. Come da tradizione, Felipe VI e Letizia Ortiz sono partiti alla volta delle Baleari qualche giorno fa e, dopo essersi lasciati fotografare in versione vacanziera con le figlie Leonor e Sofia, ora hanno preso parte a una cena di gala con le maggiori autorità di Palma di Maiorca: ecco cosa ha indossato la regina.

Letizia di Spagna con i polpi sull'abito

La regina Letizia di Spagna continua a lavorare in vacanza ma non per questo si sente costretta a puntare sulla formalità in fatto di stile. Da sempre icona glamour, alle Baleari ha dimostrato di saper essere super fashion anche con l'arrivo dell'estate, quando ci si concede qualche libertà in più tra colori accesi e accessori sbarazzini. Ieri con il marito Felipe ha preso parte a una cena di Stato al Marivent Palace di Maiorca e ha sfoggiato un adorabile look boho chic. Niente tiare, abiti da sera e cristalli principeschi, la regina si è "ribellata" alle tradizioni e ha indossato un maxi abito "marino" firmato Desigual x Stella Jean. Si tratta di un modello a fondo bianco decorato con polpi e pesci blu, con la gonna a balze, lo scollo all'americana e una ruches sul petto.

Desigual x Stella Jean

Le espadrillas di Letizia Ortiz

Letizia di Spagna ha così preso ispirazione dalla figlia Leonor, che proprio nella foto ufficiale di famiglia aveva scelto un adorabile abitino hippie. Naturalmente la regina non ha rinunciato alle sue scarpe preferite della bella stagione, le espadrillas con la zeppa firmate Magrit. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta dall'effetto messy, mettendo in risalto un paio di preziosi orecchini di Isabel Guarch a forma di stella, un modello in oro e con un diamante scintillante al centro. Insomma, Letizia non ha deluso le aspettative dei sudditi e di sicuro saranno moltissimi coloro che prenderanno ispirazione da lei per il loro armadio "vacanziero".