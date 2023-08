Sofia di Spagna, principessa hippie: l’abito corto ha tutti i colori dell’estate La famiglia reale spagnola è in vacanza alle Baleari e la principessa Sofia ha sfoggiato l’abito più allegro dell’estate, da copiare subito.

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze della famiglia reale spagnola sono iniziate: come da tradizione, re Felipe e la regina Letizia sono volati alle isole Baleari con le figlie, le principesse Leonor e Sofia. Per l'occasione, Letizia Ortiz ha sfoggiato un luminoso abito fucsia con accessori in paglia e scarpe basse. Ma le vere protagoniste sotto i riflettori sono le state le figlie, le principesse delle Asturie: in particolare la più piccola, Sofia, che ha incantato tutti con il perfetto abito estivo dalla fantasia brillante e colorata.

L'abito bianco della principessa Sofia

I look vacanzieri della famiglia reale spagnola sono all'insegna del colore: l'infanta Leonor ha scelto un abito verde di Mango con maniche a campana e gonna al ginocchio, mentre la sorellina Sofia ha puntato su un'esplosione di colore con un abito firmato Ba&sh con tutti i colori dell'estate. Il vestito si caratterizza per la linea leggermente scampanata e per l'orlo al ginocchio, oltre che per le maniche ampie. La vera chicca però sono le stampe geometriche e con fiori stilizzati dal mood anni Sessanta. L'abito è in vendita al prezzo di 265 euro.

Abito Ba&sh

La passione delle reali spagnole per le espadrillas

La principessina Sofia ha completato il look con un paio di espadrillas di corda allacciate alla caviglia. Questo dettaglio è una costante dei look reali: nelle foto scattate ai Giardini di Alfabia indossano tutte le espadrillas basse, la calzatura più glamour e comoda dell'estate. Merito di mamma Letizia, che ama così tanto queste scarpe da avere un modello che porta il suo nome. La regina ha sicuramente trasmesso il suo stile alle figlie, fatto di capi semplici ed eleganti, vivacizzati da colori accesi e fantasie. Sofia e Leonor, che hanno rispettivamente 16 e 17 anni, dimostrano di essere ormai cresciute, due vere principesse (anche nello stile).