Re Carlo in tenuta estiva: perché ha indossato il cappello panama prima delle vacanze reali Carlo III ha dato il via alle sue prime vacanze da re ma prima di partire per Balmoral con Camilla ha partecipato al Sandringham Flower Show. Per quale motivo ha indossato il cappello panama?

A cura di Valeria Paglionico

Per re Carlo III gli ultimi mesi sono stati intensi, stressanti e ricchi di emozioni: nel settembre 2022 è diventato ufficialmente il nuovo sovrano inglese e ha cominciato a ricoprire con serietà e solennità il ruolo ereditato dalla madre Elisabetta II. Solo lo scorso 6 maggio, però, ha partecipato alla tradizionale incoronazione a Westminster, attirando l'attenzione dei media internazionali tra preziose corone, riti simbolici e abiti pomposi. Ora per lui è arrivato finalmente il momento di rilassarsi. Prima di dare il via alle vacanze ha però partecipato con Camilla al 140esimo Sandringham Flower Show: in quanti sanno che c'è un motivo ben preciso per cui ha indossato il cappello panama per l'occasione?

Il look estivo di re Carlo

Re Carlo III e Camilla hanno dato il via alle vacanze estive che, come da tradizione, trascorreranno a Balmoral, la residenza reale preferita della compianta Elisabetta II. Prima di partire per la Scozia non potevano mancare al Flower Show di Sandringham ed è proprio lì che si sono mostrati in una inedita tenuta estiva. Se la regina ha puntato su un adorabile abito floreale abbinato alla borsetta intrecciata preferita (e griffata), il sovrano ha detto addio a completi scuri, kilt e smoking. Ha optato per un abito di cotone color sabbia arricchito da cravatta bordeaux, fazzoletto coordinato nel taschino e fiore all'occhiello. A rendere l'outfit "vacanziero" sono stati gli accessori: gli occhiali da sole con la montatura trasparente e il cappello panama.

Re Carlo col completo sabbia

Il panama è il cappello dei gentlemen britannici

La cosa che in pochi sanno è che il panama è tutt'altro che un cappello "popolare" e a dimostrarlo è stato proprio re Carlo III. Non è stato un caso che lo abbia indossato proprio durante l'ultimo evento ufficiale prima delle vacanze estive a Balmoral, lo ha scelto perché da sempre viene considerato il simbolo dell'elegante vita estiva dei gentlemen britannici. Questi ultimi nel primo decennio del 19esimo secolo erano disposti a tutto pur di avere dei panama di alta qualità, tanto da finire addirittura sui giornali con le cifre esorbitanti spese per importarli dalle fabbriche artigianali dell'Equador. L'iconico cappello eicorda gli spalti di Wimbledon che pullulano di Royals, rimanda ad atmosfere esotiche e rilassate, a una raffinatezza che riesce a superare i limiti spazio-temporali: insomma, il panama è un accessorio estivo irrinunciabile per i massimi esponenti dell'aristocrazia inglese ed è per questo che Carlo lo ha sfoggiato per dare il via alle sue prime vacanze da re.

Leggi anche Perché re Carlo III ha registrato il primo discorso di Natale nella cappella di San Giorgio