La classifica delle destinazioni più economiche per le vacanze estive: 3 sono in Italia Quando si tratta di vacanze estive l'imperativo è uno: risparmiare. Nella classifica delle destinazioni più economiche per pacchetti vacanza ci sono 3 italiane.

A cura di Giusy Dente

Costiera amalfitana

L'estate sembra ancora un miraggio lontano, ma l'organizzazione e la programmazione delle tanto agognate ferie può essere un valido modo per superare questi mesi infiniti che ci separano dalle vacanze estive. Ovviamente la concentrazione di tutti, al momento, è sulla scelta della destinazione: c'è chi punta sulle intramontabili vacanze al mare, chi su viaggi verso mete esotiche, chi subisce il fascino delle metropoli, chi predilige vacanze in città. Ma il comune denominatore è solo uno: risparmiare. Which?, un'organizzazione non a scopo di lucro attiva nel Regno Unito che tutela i consumatori, ha stilato una classifica delle mete più economiche, dove i pacchetti vacanza costano meno.

La Grecia monopolizza il podio

Gli esperti di Which? hanno valutato 4.500 proposte di pacchetti vacanze nella prima settimana di agosto, dunque in alta stagione. La ricerca ha confrontato i prezzi in 70 regioni di 15 paesi europei serviti dai due maggiori tour operator del Regno Unito, Jet2holidays e Tui, per trovare le destinazioni più convenienti. Il team ha scoperto con un'attenta analisi e confrontando tutti i risultati, che effettivamente risparmiare è possibile: ci sono differenze di prezzo notevoli, anche di centinaia di sterline, tra una meta e l'altra. Ecco perché la loro classifica può essere un valido supporto per chi sta cercando di orientarsi e farsi un'idea di dove recarsi questa estate prestando attenzione al portafogli, evitando di ritrovarsi col conto in rosso.

Thassos

A sorpresa, nella top ten delle destinazioni più economiche per un pacchetto turistico non compaiono tradizionali destinazioni low cost come Bulgaria e Turchia. Spicca invece in tutte e tre le posizioni del podio la Grecia. Medaglia d'oro all'isola di Kalymnos, che si è aggiudicata il titolo di destinazione più economica. Qui un soggiorno di una settimana costa in genere 990 euro a persona. Dietro Kalymnos ci sono le isole greche di Thassos (1.007 euro sterline a persona) e Lefkada (1.092 euro a persona), rispettivamente al secondo e terzo posto. Anche Skopelos, l'isola greca resa famosa dal famoso film Mamma Mia!, si è posizionata in classifica: è al settimo posto, tra le opzioni più economiche.

Malta

Le destinazioni economiche nel resto della classifica

La Costa Brava spagnola, il tratto di costa a nord di Barcellona famoso per le sue ampie spiagge dorate e le meravigliose scogliere scoscese, si è classificata al quarto posto con una media di 1.112 euro a persona, per soggiorni di una settimana. Figura nuovamente la Spagna all'ottavo posto, con Costa de la Luz. Chiude la classifica, in decima posizione, l'isola di Malta.

Kalymnos

In classifica tre mete italiane

Sono tre le destinazioni italiane che sono riuscite a entrare in classifica. La riviera veneziana è arrivata al quinto posto, seguita dalla costiera amalfitana in sesta posizione e dalla Campania in nona posizione. Rispettivamente questi i prezzi dei tre soggiorni di una settimana a persona: 1.127 euro, 1.141 euro e 1.166 euro. Which? per questa estate consiglia di stare alla larga dal sud della Francia, dove il prezzo medio a persona per un pacchetto vacanza (compresi i voli) è di 1.913 euro a persona.

Costiera amalfitana

Le 10 destinazioni più economiche per pacchetti vacanza

Kalymnos, Grecia Taso, Grecia Leucade, Grecia Costa Brava, Spagna Riviera Veneziana, Italia Costiera Amalfitana, Italia Scopelo, Grecia Costa della Luce, Spagna Campania, Italia Malta