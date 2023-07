Letizia di Spagna vestita di fiori: a chi si è ispirata per la svolta di stile romantica La regina di Spagna Letizia è tornata in pubblico con un vaporoso abito floreale: una vera e propria svolta di stile romantica rispetto ai look del passato.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito ufficiale della Casa Real © Casa di Sua Maestà il Re

Sofisticata senza mai essere impostata, elegante ma sempre con un guizzo di originalità: la regina Letizia ha uno stile davvero unico e riesce a sfoggiare con naturalezza anche abiti molto impegnativi. L'ultimo esempio (da manuale) è un abito floreale con gonna a ruota e profonda scollatura sfoggiato alla Galleria delle Collezioni Reali. Un look molto regale, tanto da ricordare da vicino gli abiti di altre due famosissime principesse.

L'abito acquerello a fiori di Letizia di Spagna

Il re di Spagna Felipe e Doña Letizia hanno inaugurato la Galleria delle Collezioni Reali. Per l'occasione anche la regina ha scelto un look che sembrava uscito da un quadro: un abito bianco drappeggiato con gonna a ruota anni Cinquanta e una stampa floreale che ricordava gli acquerelli botanici. Il tocco contemporaneo? La scollatura profonda e le spalline che scoprono le spalle, una scelta insolita per regine e principesse. Il vestito è firmato Carolina Herrera – uno dei suoi brand di riferimento – ed è completato da slingback nere dello stesso brand e orecchini a cerchio.

Il re e la regina di Spagna © Casa di Sua Maestà il Re

Chi ha ispirato la svolta retrò della regina Letizia

Chi conosce la regina spagnola lo sa: questa scelta d'abito è molto lontana dai look moderni di Letizia Ortiz, che di solito predilige tailleur pantalone e silhouette aderenti. Secondo alcuni esperti, la scelta ricorda i look romantici di altre due icone di stile: la principessa Margaret, sorella di Elisabetta II amante della couture, e lady Diana, che negli anni Ottanta sfoggiava spesso silhouette vaporose con ampie gonne. Nei commenti c'è anche chi suggerisce una certa somiglianza con i cocktail dress anni Cinquanta di Grace Kelly. In ogni caso, Letizia di Spagna ha rielaborato le suggestioni in un modo del tutto nuovo, puntando sulla forza cromatica del black and white e su una scollatura decisa. Come una vera regina.

