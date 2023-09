Letizia di Spagna a teatro in nero: qual è il significato della borsa col “nodo” Letizia di Spagna ha partecipato all’inaugurazione della stagione del Teatro Real di Madrid e per l’occasione ha scelto un principesco abito total black. In quanti conoscono la storia della sua borsa “col nodo”?

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2023 è ormai arrivato e le vacanze sono per tutti solo un lontano ricordo, anche per i Royals d'Europa che hanno ripreso la normale routine quotidiana fatta di apparizioni pubbliche ed eventi istituzionali. Letizia di Spagna, in particolare, è impegnatissima e col marito Felipe VI sta partecipando spesso a incontri e visite ufficiali. Dopo gli adorabili look "back to work" sfoggiati di recente, dal tailleur mannish in lilla al maglioncino a righe abbinato alle slingback, ora è tornata allo stile principesco, incantando tutti in total black: ecco cosa ha indossato per l'apertura della stagione 2023-24 del Teatro Real di Madrid.

Il look principesco della regina Letizia

Ieri sera è partita la stagione 2023-24 del Teatro Real di Madrid e Letizia di Spagna non ha potuto fare a meno di presenziare. Ha rispettato il dress code dell'evento che impone alle donne di indossare degli eleganti abiti da sera e ha sfoggiato un maxi dress firmato dal brand spagnolo The 2nd Skin Co. Si tratta di un modello in taffettà nero con il bustier smanicato e a girocollo, una cinturina in tinta che segna il punto vita e una pomposa gonna a ruota alla caviglia decorata con dei fiocchi coordinati. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione le slingback dai dettagli in pvc trasparente sulla punta di Manolo Blahnik, anche se a fare la differenza è stata la clutch bag "intracciata" e col nodo di Bottega Veneta (prezzo 3.500 euro).

Foto di The 2nd Skin Co.

Letizia di Spagna e la passione per la moda italiana

La "Knot", ovvero la borsa con la chiusura a forma di nodo, è una delle più apprezzate di Bottega Veneta: nata nel 2001 e ancora oggi una vera e propria icona, deve la sua creazione a Tomas Maier, che nel momento in cui divenne direttore creativo (carica che ha ricoperto fino al 2018) ideò il leggendario nodo di pelle. Il suo significato? È un simbolo del legame tra la storia dell'azienda e il suo futuro.

La Knot di Bottega Veneta

Non sorprende, dunque, che il dettaglio sia presente in ogni collezione di Bottega Veneta in versioni diverse, dalla "origami knot" creata con un gioco di vernici alla "vintage jewel knot" con i cristalli, fino ad arrivare alla "jardin knot" realizzata con boccioli di pelle. Insomma, le Royals europee sembrano impazzire per la moda italiana: dopo la regina Camilla con la sua borsa intrecciata, ora anche Letizia ha puntato su un accessorio iconico, di lusso e made in Italy.