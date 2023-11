Letizia Ortiz e Felipe VI ieri e oggi: come sono cambiati i reali di Spagna La storia d’amore tra Felipe VI e Letizia Ortiz è una vera e propria favola moderna. In quanti ricordano i due reali spagnoli ai tempi del fidanzamento? Ecco come sono cambiati negli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a credere che la coppia più romantica d'Europa fosse quella formata dal principe William e Kate Middleton, che con il loro matrimonio da fiaba hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, ma la verità è che a fargli concorrenza sono gli spagnoli. Felipe VI è il re, Letizia Ortiz è un'ex giornalista e, nonostante la differenza di status sociale, sono riusciti a far trionfare i loro veri sentimenti molto prima dei "cugini britannici". In quanti li ricordano ai tempi del fidanzamento ufficiale? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La storia d'amore da fiaba di Felipe VI di Spagna e Letizia Ortiz

La storia d'amore tra Felipe VI e Letizia Ortiz è una vera e propria favola moderna, nata molti anni di prima di quella più comunemente conosciuta di William e Kate. Lui erede al trono, lei giornalista, hanno dimostrato che le differenze di ceto sociale sono nulla di fronte ai veri sentimenti.

Letizia e Felipe di Spagna poco dopo il fidanzamento

Si sono conosciuti nel 2002 a una cena di gala che vedeva il re spagnolo nei panni di ospite d'onore e da allora non si sono più tolti gli occhi di dosso, tanto da essere arrivati al matrimonio nel 2004.

Il matrimonio nel 2004

Sebbene la famiglia reale non vedesse di buon occhio l'ingresso di una "borghese" a corte, Felipe non ha lasciato spazio a scelte: avrebbe abbandonato titoli e doveri dinastici se il re Juan Carlos non avesse accettato la compagna. Alla fine tutto si è risolto per il meglio: Felipe e Letizia sono ancora oggi innamorati, nonché genitori delle principesse Leonor e Sofia.

Con le figlie Leonor e Sofia da piccole

La trasformazione dei reali di Spagna

Quando si sono incontrati Felipe VI e Letizia Ortiz avevano poco più di 30 anni e, se le foto dell'epoca vengono confrontate con quelle attuali, le differenze cominciano a essere evidenti. Sebbene nessuno dei due abbia perso eleganza e fascino, ora che sono degli over 50 hanno qualche filo d'argento tra i capelli e qualche segno del tempo sul viso.

I reali di Spagna nel 2019

Nonostante ciò, continuano a essere bellissimi e soprattutto innamorati. La maturità, però, ha giovato soprattutto alla regina spagnola, che da qualche tempo a questa parte ha messo in atto una vera e propria svolta fashion, riuscendo a fare concorrenza anche alla "cugina britannica" Kate Middleton. In quanti sognano di vivere un amore da fiaba come il loro?