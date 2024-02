Perché la regina Camilla ha indossato una spilla con un cane disegnato La regina Camilla è tornata ad apparire in pubblico al posto di Carlo III e lo ha fatto con uno dei suoi tanto amati accessori “simbolici”: ecco per quale motivo sulla spilla che ha indossato c’è disegnato un cane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Re Carlo III ha dovuto ridurre drasticamente le sue uscite pubbliche: dopo essere stato ricoverato per un intervento programmato alla prostata, ha scoperto di avere un cancro e ora è tornato a Londra per sottoporsi alle cure. A prendere il suo posto agli eventi istituzionali è sua moglie Camilla, che da qualche giorno a questa parte sta apparendo spesso di fronte i riflettori "in solitaria" in rappresentanza della corona. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita a un'associazione benefica nella capitale inglese: in quanti hanno notato la sua spilla con il cane disegnato? Ecco per quale motivo l'ha indossata.

Il simbolo sulla spilla di Camilla

La regina Camilla ha sempre amato i gioielli della collezione reale e in più di un'occasione li ha scelti in modo scrupoloso per rendere omaggio agli antenati di casa Windsor o semplicemente per aggiungere un tocco personalizzato e a tema al suo outfit. Anche nelle ultime ore lo ha fatto ma, fatta eccezione per gli orecchini di perle ispirati allo stile iconico di Elisabetta II, il tesoro della corona inglese non c'entra nulla: sull'abito Camilla ha agganciato una mini spilla con sopra disegnato un cane, di cosa si tratta? Del simbolo di Medical Detection Dogs, l'associazione benefica che la regina ha visitato in occasione del suo 15esimo anniversario.

Camilla al Medical Detection Dogs

Camilla con l'abito-camicia

Per il ricevimento organizzato a Londra dall'associazione benefica Medical Detection Dogs, Camilla non ha rinunciato allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue. Ha indossato un abito-camicia di Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, per la precisione un modello blu navy con la gonna scampanata, le maniche lunghe e il colletto bianco a contrasto che riproduce l'effetto chemisier. Per completare il tutto ha scelto alcuni degli accessori diventati il suo marchio di fabbrica, dagli stivali neri di Russell & Bromley alla collana preziosa di Kiki McDonough, fino ad arrivare ai braccialetti con i quadrifogli di Van Cleef & Arpels. La regina non ha forse dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di eleganza?

